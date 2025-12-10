東石新式雞舍動工 上百村民抗議

雞舍動工，五村百人抗爭拒惡臭上身。 （記者湯朝村攝)

記者湯朝村∕嘉義報導

嘉義縣東石鄉下揖村等五個村上百名村民，十日在下揖村一處農地集結，強烈反對雞舍在未經村民同意下動工。村民怒指，一旦雞舍啟用，臭味勢必飄散至聚落，嚴重影響生活品質，因此才會群起到場抗爭，高喊「反對到底、堅持反對！」並拉布條表達憤慨。業者表示，新式雞舍少有臭味汙染，會持續溝通。

十日上午東石鄉下揖、頂揖、溪下、港口、鰲鼓等五村上百名村民在雞場外拉抗議布條「不惜代價拒絕汙染、保衛家園拒絕雞場」。

下揖村村長陳慶堂帶領抗議民眾訴求：養雞業者申請興建雞場設施前，都沒有和當地居民協商；或舉辦任何說明會，讓村民知道有要設立雞舍。村民們有感於一旦設立雞舍，將嚴重影響生活品質以及無可避免會對附近農地生態，帶來不利的影響。今挺身而出為鄉下無助老弱村民們，爭取基本生活正義與社會公道。

溪下村長張居雙說，即使業者強調合法，但程序粗暴、忽視民意，要求「懸崖勒馬、趕緊回頭」。港口村長丁振管表示，雖然業者稱新式雞舍不會有臭味，但居民仍難消疑慮。

鰲鼓村長李銘春說，若業者執意興建，不排除村民輪班圍場抗爭，喊話「不要以為東石人好欺負」。

對此，業者的吳姓友人回應，業者是返鄉創業的上班族，養雞場興建依法申請核准，當時法規僅需距住宅區三百公尺，無需鄰田或村里同意，並強調採用自動化設備，臭味會大幅降低。他也表示，上週已到廟口向民眾說明，但雙方仍無共識，後續會持續溝通。