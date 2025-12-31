東石蓋養雞場 引爆５村民怨

嘉義縣東石鄉下楫村擬新建養雞場，五村上百名村民今早集結至縣府前抗議，遞交申請書給農業處。 （記者湯朝村攝)

記者湯朝村∕嘉義報導

養雞業者申請在嘉義縣東石鄉下揖村蓋養雞場，因事先未與村民溝通，上百民眾三十一日上午到嘉義縣政府抗議、陳情，在縣政府大門外高喊「縣長出來」、「抗議到底」，農業處副處長李建霖出面接下陳情書，允諾一月二日將會同相關單位會勘。

村民認為，業者新建三百坪雞舍恐汙染地方環境，養雞場有雞屎臭味，隨風飄散影響周圍五個村莊，未來只能與雞屎味共存，且業者現在趕工興建，連假日都持續施工，大型車輛頻繁出入，輾壞自行車步道，且持續協調未果，盼業者立即停工，保衛家園拒絕雞場。

下揖村長陳慶堂說，養雞場工程事前未與地方溝通，蓋新的養雞場，地方要求立即停工，但業者仍持續施工，引爆五村民怨，若業者執意繼續興建，不排除持續抗爭到底。

陳慶堂怒嗆縣府有權發執照，卻無法要求業者停工，強調村民的訴求很簡單，就是先協調或開說明會，達成共識再動工，大家各退一步。

李建霖表示，有聽到村民心聲，但因業者是依法申請，無法強制要求他停工，除非有造成環境或公共建設破壞，才能依法執行，會協助透過公所的協調委員會平台，讓村民和業者溝通，雙方各自把立場說清楚。