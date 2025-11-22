東石郡役所整修 評估先搭鋼棚架
記者湯朝村∕嘉義報導
有百年歷史嘉義縣定古蹟「東石郡役所」受七月丹娜絲颱風影響，部分屋頂被吹翻毀損，建物木構架暴露在外，遇雨即出現雨水滲入，民眾憂心加速結構劣化。文觀局表示，文化部十月核定修復工程經費一億一千一百萬元，將評估優先搭設施工鋼棚架可行性，以維護古蹟建築。
東石郡役所建於一九二五年（大正十四年），原為朴子警分局廳舍，採日據時期重要磚瓦建築，是縣內僅存設計良好日據時期郡級行政官廳，見證東石地區歷史發展。行政區劃改制現位於朴子市，二００六年公告為歷史建築，二０一四年成為縣定古蹟，至今已有一百年歷史。
文觀局表示，東石郡役所遭丹娜絲颱風肆虐，造成屋瓦多處受損，風災後已啟動清理作業，並在破損嚴重處加設防水帆布；同時通報文化部災損情形，提出修復工程經費補助申請，已獲核定修復工程經費一億一千一百萬元。將朝修舊如舊方向修復，重現早年建築風貌。
