東石鄉長之爭 林俊雄力拚連任

無黨籍嘉義縣東石鄉長林俊雄明年將爭取連任，雖對手未浮出檯面，地方推測嘉義縣政府祕書柯登雅捲土重來機會大，但柯登雅本人迄今未表態。林曾任東石鄉公所祕書、區漁會總幹事，沿海深耕多年，接地氣、少有負評，加上林家在東石根底扎實，綠營多次挑戰仍難以撼動，林連任已有大利基。

林俊雄是嘉義縣縱貫線教父「水樹仔」林水樹的姪子，東石鄉長已數屆出自林家，包括前東石鄉長林純金是林水樹的哥哥，前鄉長、現任區漁會總幹事林佳瑩是林水樹的女兒，曾任警職的林俊雄選上鄉長前，就曾在公所、漁區會歷練，一脈傳承，東石林家在沿海一帶政治影響力不容小覷。

廣告 廣告

民進黨在嘉義縣是強勢政權，綠營多次在東石鄉長、區漁會選舉挑戰林家未果，幾年前區漁會改選，綠營使出洪荒之力想拿下區漁會卻功敗垂成，包括本屆民進黨提名的柯登雅，自許是「姆湯‧柯登雅」，以電影「不可能的任務」為發想製作選舉看板，意謂要擊敗東石強權實屬艱難。

柯登雅當時獲嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、前立委陳明文系統大力支持，與林俊雄強強對決，最後林俊雄拿到52.72％選票，柯登雅拿到47.28％選票。

地方盛傳明年鄉長選舉，有望重演林、柯爭鋒戲碼，但柯表示個人還未決定，黨也尚未討論，大概要等到縣長初選結果出爐才會布局，因東石本身就是他的責任區，持續經營中，盡量參與地方活動。

林俊雄認為對手是誰不重要，最重要是把鄉政顧好、做好鄉民服務，實質有感的施政才是他最在意、且全心投入的要務，現階段不會去臆測誰是競爭對手。