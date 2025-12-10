東石養雞場動工 5村居民抗議

有業者申請在嘉義縣東石鄉下揖村興建養雞場，引發當地5村村民不滿，掛布條抗議。（呂妍庭攝）

有業者合法申請在嘉義縣東石鄉下揖村蓋養雞場，預計飼養3萬隻蛋雞，因事先未與地方居民溝通，引發居民反彈，5村村長和居民近百人，10日聚集在養雞場前抗議，怒喊堅決反對到底，將連署向公部門陳情。縣府農業處指業者民國112年就取得容許使用同意書，既然民眾有畜牧汙染疑慮，建議業者應跟居民多溝通，消除民眾疑慮。

包括下揖村長陳慶堂、頂揖村長張麗霞、溪下村長張居雙、港口村長丁振管、鰲鼓村長李銘春及近百位民眾，昨日集結在養雞場外，怒嗆業者未與居民溝通就大興土木。陳慶堂批評，上周有村民發現農地在蓋養雞場，要求業者先停工，但業者仍持續施工，加上事前大家都不知情，才會引爆5村廣大民怨。

張麗霞表示，業者2年多前就申請要蓋雞舍，兩、三周前動工，大家還以為是蓋蘭花園，知道是養雞場已措手不及，因附近有太多村落，風一吹臭味四處飄散，雖業者是合法申請，但居民世代居住在此，只求安穩生活，不能接受惡臭汙染家園，業者蓋雞舍賺錢，臭味卻是村民承受。

張居雙不滿業者未與居民協調，就算合法也是偷蓋、硬來，希望業者懸崖勒馬。李銘春要求業者跟村民協調，也要居民站出來，用自己的力量來抵制養雞場。丁振管說，養雞不會臭是欺騙人的說法，大家不要被騙了。

陳慶堂表示，由於村民非常憂慮不安，現已發動連署陳情，由5村村長率先簽署，等民眾完成連署，將向相關單位陳情，重申絕對反對養雞場設置，居民也會堅持到底，拒絕這種空氣汙染。

據業者的吳姓友人表示，業者是返鄉創業的上班族，使用自家逾2分土地，計畫飼養3萬隻雞，皆有依法申請核准，且當時法規要求只需距住宅區300公尺，無需鄰田或村里同意，因資金問題延宕到今年才動工，上周曾在廟口向民眾說明，但雙方仍無共識，後續會持續溝通。

雖然業者是合法申請，農業處仍呼籲業者善盡溝通責任，消除民眾疑慮。