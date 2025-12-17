東石高中參加工業技藝競賽 奪3金手獎2優勝

〔記者林宜樟／嘉義報導〕國立東石高中學生日前參加114學年度全國中等學校工業類技藝競賽，奪得3座金手獎與2項優勝，電機科連續2年雙金手獎，機械科獲雙優勝，汽車科則是自創科40年來首次獲得金手獎第6名，刷新歷年最佳紀錄。

東高學生歐騏勝獲室內配線金手獎第4名，指導老師陳柏妤；江祈學獲工業配線金手獎第6名，指導老師唐山林主任；柯佑誠獲汽車修護金手獎第6名，指導老師王聖傑主任及蕭丞凱老師；許修誠獲車床優勝第18名，指導老師林家彬；黃聖軒獲鉗工優勝第21名，指導老師詹俊毅。

歐騏勝說，比賽過程壓力大，也學習到臨場應變的重要性，能獲獎是對自己三年努力的最好肯定，並感謝老師耐心指導；江祈學說，雖然是個人競賽，但背後有老師和同學的支持，能為電機科拿下金手獎，覺得很光榮；柯佑誠表示，能刷新汽車科創立40年來最佳紀錄，真的很開心，希望能把在學校學到的技術帶到職場，成為一名專業的汽車技師。

王聖傑說，佑誠刷新紀錄，展現東石高中汽車科的深耕成果，是師生共同努力的結果，象徵學校與業界緊密合作的價值；唐山林說，祈學的表現證明電機科的教學成果，連續兩年雙金手獎也是科系里程碑，會持續精進課程，培養更多技術人才。

校長蔡吉郎說，學校職業科秉持「技職教育深耕、培育專業人才」的理念辦理技職教育，將持續為技職教育努力並與業界維持緊密連結，推動產學合作，強化學生的實務能力，培育更多具備實務能力與競爭力的優秀產業人才。

