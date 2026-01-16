東研信超龜山二廠正式啟用 強攻AI伺服器檢驗需求
〔記者歐宇祥／台北報導〕專業電子檢測廠商東研信超(6840)今日正式啟用桃園龜山二廠，擁有台灣首座民營大功率AI伺服器專用10米法電波暗室，近年東研信超在台灣佈局AI伺服器檢驗量能，策略長邱致清表示，目前AI伺服器檢驗需求強盛，加上攻率持續升高，二廠最大可測試45萬瓦，並已經在物色三廠土地，以支應更高功率的AI伺服器檢驗需求。
東研信超去年(2025)營收為9.09億元、年增8%，創歷史新高。東研信超的實驗室據點包括台灣內湖、汐止、龜山，中國上海、東莞，中國實驗室以消費性電子、網通產品檢測為主，台灣近年則主力投資AI伺服器檢驗量能，去年營收比中約5%，今年有望成長到10至15%。
邱致清指出，目前一、二廠稼動率約50至60%，10米法電波暗室稼動率全年約會到90%以上，目前訂單已經排到明年4月。待明年機種功耗再提升，就需三廠支應，目前正在物色土地；展望今年，二廠貢獻提升、AI伺服器檢測業務毛利率優於平均，今年營收、毛利率將提升。
而東研信超龜山二廠在去年9月啟動檢測業務，第四季已經貢獻營收，今日則是正式啟用開業。該公司說明，二廠10米法電波暗室，具備符合AI伺服器等大電壓、大電流、特殊規格所需之場地配置與電力規格。
在電力支援上，二廠提供測試電力最高可達450kW，並支援包含周邊液冷機(CDU)、電源機櫃模組(PSU)、電池備援模組(BBU)測試，配置多種CDU接頭型式(如 UQD04、FD-83 等)，提供更高規格之AI伺服器與周邊設備、交直流充電樁、電廠設備、軌道交通與船舶航海設備應用等電子電器產品最頂尖的測試環境與服務。
東研信超也表示，面對伺服器單機櫃功耗持續攀升，以及液冷散熱技術成為標配的趨勢，龜山二廠實驗室具備的高壓直流供電檢測能力與液冷測試場域，精準切入AI供應鏈的核心需求。隨著高階AI伺服器機櫃的大規模部署，加上伺服器產品具有少量多樣特性，檢測開案量亦將隨之提升。
