東福海上育樂 榮獲全球首屆「好旅行故事」自然組冠軍

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年全球綠色目的地年會在法國奧克西塔尼盛大舉行，頒發「全球百大目的地故事獎」，共吸引38國、180多個目的地參賽，而台灣共有9大綠色目的地永續實踐故事獲選，澎湖東福海上育樂獲得首屆全球自然類好旅行故事獎 。

自2016年起，台灣積極參與綠色目的地競賽與認證計畫，不僅獲獎數量逐年攀升，今年更有台南市政府、茂林國家風景區管理處及參山國家風景區管理處3個單位首度獲獎，為國內永續旅行增添動能。並邀請通過GTS綠色旅行銀級、金級標章企業，參與第一屆針對企業舉辦的好旅行故事競賽，台灣共有2個企業參賽。

廣告 廣告

來自澎湖離島中的離島東嶼坪東福海上育樂，以「與海共生-東嶼坪的守護行動」 得到了好旅行故事自然組冠軍的肯定！主辦單位表示，東福海上育樂在東嶼坪島，青年與漁民組成了一個當地的守護隊，帶領海洋清理、珊瑚復育、生態監測、文化保存和低碳生態旅遊，創造了一個可複製的模式，讓生態系統復育，同時賦能社區。

東福海上育樂表示，得獎的不只是故事，而是這片海、這座島和每一位參與其中的民眾，包括那些仍記得潮間帶路徑的海女阿嬤、補網場裡講著討海故事的長輩、持續守護東嶼坪、監測珊瑚與生態的青年志工、每一位來到島上願意不使用防曬乳守護海洋，一起浮潛、一起撿海底垃圾的民眾等，讓保育不再是口號，由生活點滴中日益落實。

【看原文連結】

更多自由時報報導

準「鳳凰」颱風路徑更明確了！氣象署估下週三影響台灣

「鳳凰」比颱風「海鷗」還大顆！曝最新路徑「北轉機率非常高」

埔里黃牛遭拖行受傷疑受虐 好心人買下送「老牛的家」養老

台中工廠火警環保局急發空汙快訊 網稱6行政區都聞到塑膠味

