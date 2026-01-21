東管處數位科技領航探索綠島 虛實整合潛入蔚藍秘境

水下影像拍攝成果

探索綠島導覽起始畫面

三大主題選單(綠色島嶼・白色恐怖・湛藍海洋)

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處完成探索綠島互動實境服務全面升級，4大創新亮點與人工智慧技術，結合自然景觀與人文歷史，打造出具真實感的數位旅遊平臺，透過網路以全新視角體驗綠島的水下與陸域魅力。

東管處指出，改版重點在於湛藍海洋篇章的擴充，新增柴口與石朗兩大熱門潛點，包括海馬郵筒、大香菇等9處高畫質環景場景，為了呈現最真實的海底世界，也特別與專業攝影團隊合作，並導入AI畫質增強技術，將全景影像畫素提升至上億等級，讓不論是陸地奇岩的紋理或是海底微觀生態的細節，都能清晰生動地展現在觀眾眼前，有效解決過去數位導覽細節模糊的問題。

廣告 廣告

除了視覺體驗提升，導覽邏輯也變得更加直覺，平臺規劃綠色島嶼、白色恐怖與湛藍海洋3大主題故事線，帶領遊客依照興趣深入了解生態、歷史與海洋文化，陸域內容也補強柚子湖等地的空拍視角與特色地形介紹；為了服務國際旅客，平臺新增日文版服務，加上原有的中英文導覽與社群分享功能，讓全球旅客都能輕鬆跨越語言隔閡，深度認識綠島之美。

東管處表示，未來將持續整合即時影像與智慧客服等數位資源，建立完整的智慧觀光體系，透過虛實整合的技術應用，期待能為旅人帶來更便利且具深度的旅遊體驗，讓東海岸的山海魅力以更多元的方式與大眾相遇。