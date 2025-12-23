東管處花蓮遊客中心震後重啟 東海岸小旅遊振興觀光

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處花蓮遊客中心去年0403地震受損整修後以嶄新面貌開放。(記者王錦義攝)

〔記者王錦義／花蓮報導〕交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處花蓮遊客中心去年受到0403地震造成部份受損，經過二階段的整理、優化，即日起以嶄新風貌迎接遊客。東管處指出，花蓮遊客中心同步辦理「花現東海岸在地小旅遊」免費導覽遊程至明年6月30日止，希望振興花蓮東海岸觀光產業。

東管處花蓮遊客中心指出，作為東部海岸國家風景區北端首站，歷經 去年 0403 地震後，今年2月1日起辦理為期10個月、總經費達4500萬元的第二階段災後建物及環境景觀工程，改善建物滲漏、水患、外牆剝落及設備老舊等問題，全面提升建築品質、環境舒適度及動線安全性，並優化無障礙設施。

花蓮遊客中心同步辦理「花現東海岸在地小旅遊」，東管處指出，透過專業導覽人員帶領民眾進行戶外生態解說，並利用多媒體設施介紹東部景觀、部落藝術及運動觀光。此外，完成全程導覽者，可獲得 100 元等值在地觀光圈業者遊程活動體驗抵用券，可用於東海岸部份店家，進行在地觀光圈活動體驗。

東管處花蓮遊客中心指出，每日活動名額有限，上下午各1場次，每場次僅開放20個名額，歡迎大家至東管處官網預約https://www.eastcoast-nsa.gov.tw/zh-tw/online-reservation/activity/10/，或電03-8671326報名參加。期待今夏所有到花蓮的旅客能收穫滿滿的、美好的知性及感性體驗，成為愛護自然、關心環境的守護者。

