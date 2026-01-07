東管處「海上火光」影像是F-16爆炸嗎？ 空軍回應了

位於大石鼻山的即時鏡頭在6日晚間7時28分左右，記錄到漆黑的夜空中突有一道橘紅色火光高速劃過。（圖／翻攝自東海岸管理處）





隸屬花蓮空軍基地的上尉飛官辛柏毅所駕駛的F-16戰機，昨（6日）19時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬處失聯，有眼尖網友檢視交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處（東管處）的即時影像，發現設於豐濱鄉的攝影機疑似捕捉到戰機墜海瞬間的畫面，時間點與失事時間高度吻合。對此，空軍司令部在今（10日）上午10點的記者會上也做出回應。

根據網友指出的畫面顯示，位於大石鼻山的即時鏡頭在6日晚間7時28分左右，記錄到漆黑的夜空中突有一道橘紅色火光高速劃過，打破了原先寂靜的夜色。

幾乎同一時間，另一處位於石梯坪的鏡頭，也在畫面右下角捕捉到一團醒目的火球瞬間墜入海中。由於兩處影像紀錄的時間點，與軍方公布戰機失聯的時間極為接近，引發各界高度關注。

空軍司令部今天上午在花蓮基地召開記者會，有媒體問到石梯坪拍攝到火光影像，是否為F-16爆炸。對此空軍司令部督察長少將江義誠表示，網友或民眾如果有發現相關事證，都歡迎提供給空軍司令部研判。

江義誠說，目前掌握的搜救進度，並未在海面上發現飛機殘骸。

