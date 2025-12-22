東縣助孕每年最高6萬 台東市衛生所人本設計啟用

（中央社記者李先鳳台東縣22日電）台東市衛生所與台灣設計研究院合作全面優化整建，以「健康生活基地」服務市民；台東縣長饒慶鈴也宣布，115年啟動「守護婦幼．幸福助孕計畫」，提供每年最高新台幣6萬助孕補助。

台東縣衛生局今天舉辦台東市衛生所剪綵啟用儀式，饒慶鈴於會中宣布，縣府準備了實質大禮，將於明年啟動「守護婦幼．幸福助孕計畫」，將提供每年最高6萬元助孕補助，讓硬體空間與福利政策並進。

饒慶鈴表示，台東市衛生所服務量大，舊有空間在設計上已無法滿足現行需求；這次改造最大亮點，在於跳脫傳統工程思維，特別攜手台灣設計研究院進行合作，將「人本設計」理念徹底貫徹到空間配置與服務流程中。

饒慶鈴指出，透過設計專業導入，衛生所不再是冷冰冰場所，改造聚焦於改善使用者體驗，明確劃分預防接種與篩檢的「預防保健區」與看診的「醫療診察區」；這項設計的創新有效解決原先動線混雜、民眾容易迷失的問題，讓服務更直覺、環境更舒適，展現縣府對民眾細膩的關懷。

此外，饒慶鈴說，為給予台東家庭最實質支持與後盾，縣府明年起將啟動「守護婦幼．幸福助孕計畫」，提供每年最高6萬元補助，減輕家庭生育壓力。

對於不孕夫妻，只要夫妻任何一方設籍台東滿6個月，或新住民媳婦（先生設籍台東縣），即可獲得排卵藥物及胚胎植入費用補助；對女性凍卵補助，本人或配偶25歲至45歲設籍台東縣6個月者，提供AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）檢測、排卵藥物及取卵手術補助，讓現代女性能更安心、更有彈性規劃人生。

衛生局長孫國平說明，各地衛生所期能轉變為社區健康的起點，讓民眾主動接觸健康服務。這次台東市衛生所的人本設計升級，與推出的「守護婦幼．幸福助孕計畫」等貼心政策相輔相成，體現軟硬兼施全方位照護；且近年縣府投入逾5億元進行衛生所新建與整建，並同步提升專業人才素質，目標就是讓台東健康照護品質全面升級，使衛生所成為社區最可靠、最值得信賴的健康好鄰居。

台東縣衛生局表示，將以這次與台灣設計研究院合作的成功經驗為標竿，持續將「設計力」融入公共衛生服務，優化全縣各地照護環境與診療服務，共同創造民眾健康樂活的新生活。（編輯：陳仁華）1141222