東縣多元職訓 30日起開班

臺東縣政府為因應產業發展趨勢並協助縣民培養實用就業技能，持續推動多元職業訓練政策，一一五年規劃「失業者職業訓練」辦理七類失業者職業訓練課程，涵蓋縫紉刺繡、餐飲服務、廚師、傢俱木工、家事服務管理、理燙髮及美容等領域，透過因地制宜的課程設計，協助民眾培養第二專長、強化就業競爭力，課程自一月卅日起陸續開班，歡迎符合資格者踴躍報名參訓。

縣長饒慶鈴表示，縣府推動職業訓練的核心目標，並非單純擴大產業規模，而是回應實際人力需求，補足勞動市場關鍵人力缺口。此次職業訓練課程係依據縣內就業市場調查及產業實務需求規劃，聚焦於具穩定就業機會及長期人力需求的職類，透過精準培訓，提升整體勞動力品質與產業生產效能。饒縣長也指出，在職業訓練與各項就業促進措施持續推動下，臺東縣失業率已由一一一年的3.7％，逐步下降至一一四年的3.3％，顯示職訓與就業推動政策已逐漸展現具體成效。

社會處長陳淑蘭指出，縣府在規劃職業訓練課程時，特別關注人口結構變化與家庭照顧需求。面對少子化趨勢與產後照護需求增加，除持續推動友善生育政策外，也同步從人力培育面著手，於市區開設「月子媽媽職業訓練班」，成為今年一大亮點。另為提升縣民取得專業證照的便利性，臺東縣自一一一年啟用「中餐、素食及烘焙即測即評考場考照」大樓，迄今辦理一三一場次考試、累計一○八四人報考，整體考照率達88.7%，展現縣府在技能培育與認證制度上的具體成果。

此外，縣府亦於縱谷線規劃辦理「傢俱木工職業訓練班」，以實務操作為核心，從基礎木作技巧、工具使用，到傢俱製作與修繕應用，培養學員具備實際生產與應用能力，不僅可銜接相關產業就業，也有助於延續在地工藝技術，發展多元就業及創業可能。

社會處表示，縣府職業訓練課程皆以「就業導向」為核心原則，訓練時數約三百至三四○小時、期程約二個多月，符合資格者於受訓期間可申請生活津貼補助，結訓後並提供就業媒合及考照輔導服務。相關課程與報名資訊，請洽課程聯絡人，或洽臺東縣政府社會處勞工行政科（089-328254）。