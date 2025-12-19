東縣大隊接力賽熱鬧登場 選手盡全力爭全國賽資格

東縣國民中學大隊接力國中複賽暨國小決賽，雖然天候不佳，場地濕滑，但為爭取各學校、班級榮譽，參加的選手莫不卯盡全力奮勇向前跑。

為爭取參加全國賽的資格，選手全力以赴。

前三名選手上臺領獎

由臺東縣政府主辦114學年度全縣國民中學大隊接力國中複賽暨國小決賽，今(19)日在臺東縣立田徑場舉辦，共計全縣98所學校、138支隊伍、3,182位選手參與，規模盛大，雖然天候不佳，為爭取各學校、班級榮譽，參加的選手莫不卯盡全力奮勇向前跑，經一天激烈競賽成績出爐，其中，新生國中曩括國中八、九年級組冠軍，師生歡喜不已。

今年大隊接力國中複賽暨國小決賽由新生國小承辦，早上9點舉行開幕典禮，由臺東縣政府教育處長蔡美瑤主持，並為第一場競賽鳴槍起跑。蔡處長指出，大隊接力不僅是學校運動會中最具代表性的競賽項目，更是培養學生團隊精神與榮譽感的重要歷程，教育處推廣大隊接力，核心理念在於「班級凝聚力」與「集體參與」。教育處今年發揮創意，改善獎盃過往多收納於行政大樓，今年將獎座設計為「班級牌」形式，兼具站立與懸掛功能。此舉讓「榮耀走出櫥窗」，成為班級榮譽的日常延伸。

競賽組別方面，國中組分為七年級12隊、八年級16隊、九年級15隊；國小組則依學校規模與人數分為A至G組，分別為A組19隊、B組18隊、C組14隊、D組5隊、E組8隊、F組18隊、G組13隊，充分兼顧競賽公平性與參與機會。

經過一天激烈競賽，各組前三名國小A組-寶桑、東海、成功。國小B組-大王、東海、馬蘭。國小C組—桃源、嘉蘭、大南。國小D組-三仙、永安、岩灣。國小E組-武陵、都蘭、萬安。國小F組-初來、霧鹿、廣原。國小G組-大溪、寧埔、海端。國中組:7年級-關山、東海、新生。8年級組-新生、大王、東海。9年級組-新生、新港、海端，國中組各組第一名學校班級將代表臺東縣參加全國決賽。