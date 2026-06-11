東縣府召開0-17歲兒童死亡檢視工作小組會議 跨域合作守護兒少生命安全

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為瞭解兒童及少年死亡原因，強化兒少健康照護及事故傷害防制工作，十一日十時臺東縣衛生局在縣府A201會議室，召開「115年0-17歲兒童死亡檢視（Child Death Review, CDR）工作小組會議」，由孫國平局長主持，並邀集地方檢察署、警察局、消防局、教育處、社會處、原民處、醫療院所及相關領域專家學者等共同參與，透過跨機關合作機制檢視兒少死亡個案，分析可能風險因素及研擬預防對策（見圖），共同守護兒少生命安全。

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臺東縣衛生局辦理兒童事故傷害防制計畫，針對114年度12名死亡個案逐一討論死亡原因，另，並探討自108年迄今，0-17歲兒少死亡原因，共計89 案 (其中62案為疾病自然死亡，27案為事故傷害，以新生兒睡覺窒息﹑溺水﹑車禍為前三名)，藉由跨單位就死亡原因、事故經過、醫療處置情形、家庭支持系統及服務介入歷程等面向進行分析與討論，並提出具體改善建議，作為未來精進兒少健康促進及事故傷害防制政策之參考，避免憾事再次發生。

饒慶鈴縣長表示，年齡愈小影響平均餘命愈大，透過本府跨域回溯分析死因會議，持續強化兒少事故傷害防制，不僅能降低可避免之死亡風險進而提升平均餘命。臺東縣衛生局將持續深化跨機關合作與安全網絡，結合專業與關懷，打造更安全、友善的成長環境，讓每一位孩子都能安心、健康長大。

衛生局孫國平局長指出，事故傷害為兒童及少年主要死因之一，其中交通事故、溺水、跌落、窒息及居家意外多具預防可能性，呼籲家長落實居家安全檢視，避免接近危險場所及水域，乘車正確使用安全座椅及安全帶；同時應重視嬰幼兒睡眠安全，遵循「仰睡、同室不同床」原則，避免使用枕頭、棉被及填充玩具等鬆軟物品，以降低窒息及嬰兒猝死風險。暑假將至，提醒戲水應選擇合法安全水域並全程陪同兒童，共同守護兒少安全。