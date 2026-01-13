東縣府強化校園食安 完成營養午餐聯合稽查

臺東縣長饒慶鈴非常重視全縣學童健康及營養午餐，縣府教育處為落實校園食品安全，於去(114)年度依據《學校衛生法》，偕同衛生局及農業處完成縣屬學校午餐餐飲衛生聯合抽查（見圖）。

稽查範圍涵蓋午餐驗收作業、食材登錄平台、作業環境設施、從業人員衛生管理、製程品質及「三章一Q」食材溯源紀錄等關鍵項目；針對查核所見缺失，學校均已全數改善完成。教育處表示，縣府會持續為孩子的健康嚴格把關，讓家長能安心。

臺東縣政府教育處指出，縣府對於食安把關仍不鬆懈，在食材政策方面，規定學校午餐優先採用可溯源食材，從源頭降低食安風險。此外，針對常見的校園食品中毒風險，教育處持續宣導「五要二不」原則，並特別呼籲師生於戶外活動時避免採食野生植物。面對諾羅病毒好發季節，亦嚴格要求餐飲業者及教職員工生落實勤洗手、有症狀即戴口罩並就醫的防疫規範，杜絕校園群聚感染。

教育處強調，守護校園食安是縣府責無旁貸的任務，115年度將持續辦理餐飲衛生抽查作業，確保學校師生餐食安全。感謝各校教職員工及午餐從業人員的辛勤付出，與縣府攜手為全縣師生的營養與健康嚴格把關。