東縣府推YouBike冬日騎旅 還有機會住知名飯店 好康只到月底

臺東縣環境保護局為持續推動低碳運輸政策、鼓勵民眾養成綠色出行習慣，攜手YouBike微笑單車推出「踩風看海．臺東冬日騎旅｜騎乘抽好禮」活動，至一月三十一日止，民眾只要在臺東地區租借YouBike，不僅能享受冬日暖陽與海景（見圖），更有機會抽中知名飯店住宿電子禮券等多項豐富好禮，邀您一起用行動支持永續環境。

臺東縣政府營造臺東成為永續宜居城市是縣府施政的核心目標，透過完善公共自行車場站布建與提升服務品質，不僅能強化大眾運輸與末端接駁的連結，更能引導民眾逐步改變交通習慣 。截至去(114)年底，臺東YouBike累計減碳量已達75,795公斤二氧化碳當量，這不僅是縣府推動低碳交通的實質成效，更是響應聯合國永續發展目標SDGs 第11項「永續城市與社區」與第13項「氣候行動」的具體作為，期許讓低碳綠色運輸成為臺東最美的日常風景。

環保局長黃權煒指出，公共自行車是推動「減碳生活」的重要一環，為增加民眾參與誘因，本次活動特別採累計騎乘次數的抽獎方式辦理。活動期間於臺東租借YouBike 2.0或2.0E（兩者合併計算），每完成五次有效騎乘即可獲得1次抽獎機會，且騎乘 YouBike 2.0E 電輔車每次更可加倍計為2次騎乘，鼓勵大眾多加利用電輔車體驗輕鬆騎旅。

環保局提醒，欲參加活動的民眾請務必確認已加入YouBike會員並完成「公共自行車傷害險」加保，並使用本人帳號租借，系統將自動累計騎乘紀錄 。此次獎項內容豐富，包含知本金聯世紀酒店3,000元好禮即享券、7-11超商禮券、旅行收納包及YouBike 2.0E造型悠遊卡等，歡迎縣民與旅人踴躍參與。活動詳情及抽獎方式請上網查詢：https://lihi3.me/2lXVy/news誠摯邀請您加入騎乘行列，從每一次出行開始守護臺東的自然環境與清新空氣 。