東縣府攜手企業完善社會安全網 微型保險累積五萬人受益

台東縣府攜手企業打造更完整社會安全網，微型保險累積五萬人受益。（記者鄭錦晴攝）

記者鄭錦晴／台東報導

台東縣府自一０九年起推動微型保險，截至目前已為五一八二一人次弱勢縣民提供保障。縣府四日舉辦微型保險感恩捐贈儀式，縣長饒慶鈴代表縣府向凱基人壽、南山人壽、南山產物保險及南山人壽慈善基金會表達感謝，讓台東的社會安全網再向前邁進。

饒慶鈴表示，微型保險是台東近年推動的重要社會安全政策，透過公私協力，讓弱勢民眾在面臨意外風險時，不再孤立無援。自一０九年十一月起，縣府與凱基人壽及南山人壽等單位共同推動微型保險，截至目前已為五一八二一人次弱勢縣民提供保障，每名投保人享有最高三十萬元的意外身故保險。迄今累計完成三十二件理賠、總金額達九三四萬元。

廣告 廣告

縣府為持續擴大保護網，今年八月起與南山人壽慈善基金會及南山產物保險合作，首次推出「微型火災費用不便保險」，提供列冊低收入戶及中低收入戶每人八千元火災不便金，同一事故可給付一次，保險期間最多給付兩次。目前已有一０八九０位縣民納保。

社會處長陳淑蘭指出，微型團體傷害保險原適用於十五至六十五歲的低收及中低收入戶者，並提供意外身故及失能保障。為擴大照顧範圍，自十二月起將投保對象延伸至六十五至七十五歲、領有中低收入老人津貼的長者，預估新增約千名受益者。