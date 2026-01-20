東縣府樂齡社福大樓建設進入第二期工程

臺東縣政府為積極回應高齡化社會需求，整合老人福利資源，減輕家庭照顧負擔，縣政府縣府積極整合各局處資源投入社福工作，並推動「樂齡大樓」建設規劃，已進入第二期室內裝修工程。

二十日議長吳秀華率多位議員前往視察，了解建設進度，縣長饒慶鈴與社會處長陳淑蘭針對工程做一簡報說明（見圖），期盼能打造縣內全齡照顧新據點，建構老幼共學、共食、共照的友善環境。

縣長饒慶鈴表示，全齡照顧是確保社會資源能夠充分滿足各年齡群體的需求，促進不同年齡層之間的互動與合作，並支持多元與包容的社會環境；樂齡社福大樓的建設更是為了落實縣府對家庭照顧的實質支持。她也強調，縣府將持續貫徹全齡照顧、共融共好的理念，並落實於各項政策中，提供從出生到老、跨越各年齡層的全面性支持與服務，避免社會排除與跨世代隔閡。

縣府用心照顧每一位鄉親，悉心為縣民營造提供全齡照顧的社會福利體系與空間，建構老幼共學環境。未來，樂齡社福大樓將提供從健康到失能的長者照顧服務，包括日照中心(團體家屋、小規模多機能服務)、家庭照顧者喘息據點、長青學苑、文康中心、社區照顧關懷據點、老幼共餐廚房及公共托嬰中心(0-2歲幼兒)等活動空間。

社會處長陳淑蘭簡報指出，樂齡社福大樓主體一期工程已於一一四年十二月五日竣工，目前已進入第二期(室內裝修)工程，進行空調設備進場定位安裝事宜，待大樓落成後，將採公設民營方式辦理，委託社福團體進駐，提供在地共餐、多元學習等各項專業服務，攝政多功能教室及會議室等空間，未來可開放在地居民、團體機關或學校借用，促進資源共享，建立優質、普及的老幼照顧體系。

臺東縣政府以「友善共融、全齡照顧」為核心施政理念，將持續建置全齡照顧環境及多元福利輸送體系的串聯，強化世代連結及減少社會隔離。未來縣府將秉持「以人為本」的精神，透過跨局處合作與在地資源整合，推動更多貼近實際需求的政策，讓臺東成為真正包容、多元、溫暖的幸福城市。