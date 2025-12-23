東縣府深化社政防救災合作 提升應變力

臺東縣政府為持續提升臺東縣防救災量能、強化社會安全網絡，召開「臺東縣社政防救災聯繫會議」，邀集中央與地方機關、民間團體及企業夥伴共同與會，並特別頒發佛教慈濟慈善事業基金會等單位「114年協助災民收容及天然災害民眾短期安置支援協定」感謝狀（見圖），透過跨部門經驗交流與公私協力，檢視災害整備現況，完善災害應變及災民收容安置機制，為縣民建立更周全的安全防護體系。

臺東縣長饒慶鈴表示，臺東地形狹長、山區廣闊，天然災害對交通動線、民生供應及弱勢族群影響尤為明顯，縣府因此將防救災視為重要治理核心，持續以制度化、系統化方式推動社政防救災政策。透過平時整備、跨單位協作與資源盤點，建立可即時啟動的支援網絡，並結合中央、地方與民間力量，確保在災害發生時，能迅速回應、妥善照顧有特殊需求的縣民。

社會處長陳淑蘭指出，會議除進行業務報告與提案討論外，也頒贈感謝狀，表彰國軍退除役官兵輔導委員會馬蘭榮譽國民之家、財團法人台東縣私立台東仁愛之家、旅人驛站鐵花大飯店股份有限公司、如意休閒事業股份有限公司、高明資產管理股份有限公司友愛山序漫旅分公司，以及財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會等單位，於災害期間協助提供臥床、洗腎病患及其他特殊需求民眾的安置床位，並投入災後房屋修繕，補足政府量能，確保縣民獲得即時且妥善的照顧。另完成115至116年度相關支援協定之簽署，由空軍第七戰術戰鬥機聯隊及臺東縣私立太麻里老人長期照顧中心（養護型）加入支援行列，進一步擴充臺東縣災害收容與安置量能。

縣政府亦感謝今年9月底南橫公路多處坍方、利稻霧鹿道路中斷期間，空中勤務總隊勤務第三大隊第三隊、財團法人基督教芥菜種會、家福股份有限公司台東分公司、全聯實業股份有限公司台東分公司、7-ELEVEN三越門市及京亞整合行銷有限公司等單位的即時支援，協助完成偏遠地區物資運補，穩定民生需求。未來縣府仍將持續深化公私協力，強化平時整備與災時應變，攜手守護臺東縣民生命安全與生活安定。