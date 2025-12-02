東縣府營造健康生活成效顯著 肥胖率下降 擺脫全國「前五胖」

根據教育部體育署去年所做運動現況調查，臺東縣過重／肥胖率自111年47.5%已降至113年41.0%，成功脫離全國「前五胖」，展現推動成效，臺東縣衛生局持續以「聰明吃、快樂動」為核心策略，整合衛生所、社區據點與文健站資源，推動健康飲食與運動習慣，全面落實營造健康生活、健康城市。

臺東縣衛生局指出，肥胖不僅與高血壓、高血脂、高血糖等「三高」密切相關，也會增加心血管疾病、糖尿病等慢性病風險，造成醫療負擔上升，並影響生活品質，因此健康體位管理已成為重要的公衛課題。

臺東縣衛生局整合各鄉鎮衛生所、社區據點及文健站等資源，並依據在地需求開設多元課程，如卑南「Zumba 有氧班」、池上「樂健康舞蹈班」等，112年共16班次、318人參與；「巡迴運動指導團」深入部落，提供88場服務、1,890人次受惠，各鄉鎮亦積極營造運動風氣，112年舉辦排球、槌球及桌球等共33場活動、17,832人次參與；並透過 TTPush APP 舉辦線上運動會，鼓勵每日步行5,000步，累計3,600人響應。另推動體位管理競賽「夏日降肉大作戰」（見圖），113年成功減重約3,075公斤。

臺東縣原住民族文化健康站已達111站，為全國最多，為促進臺原住民長者活得更健康、更有活力，縣長饒慶鈴亦推動於文化健康站導入 VR / AR 智能運動設備，協助長者及行動不便者進行低衝擊訓練，結合健康地圖與課程安排，有效提升運動參與並延緩失能。

在健康飲食上，臺東縣衛生局附設社區營養推廣中心，114年更在南迴、縱谷、海岸線等不同區域，再新成立3個社區營養推廣中心分中心，在民眾飲食健康檢測及諮詢，辦理種子講師培訓，並積極輔導餐飲業成為「健康飲食友善店家」，目前已達110家；並透過慢食節、舖食節與料理競賽等活動推廣在地食材與均衡飲食，113年吸引超過2,000位學童參與。宣導方面建置「健康地圖」便利民眾查詢運動資源，112年辦理58場宣導、服務近9,917人次，互動答題正確率達 92.3%。

衛生局長孫國平表示，將持續動均衡飲食及規律運動等，提供民眾健康生活型態建置，並建構臺東縣成人肥胖防治架構藍圖，提升平均餘命，降低慢性病與肥胖風險，打造幸福宜居的健康城市。