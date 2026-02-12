東縣府《自然醒慢活祭》取得ISO 20121國際認證

臺東縣政府自2021年起舉辦全台最大型官方身心靈療癒活動《自然醒慢活祭》，為落實永續政策，去(114)年以「淨心慢旅行—鸞山森林療癒秘境之旅」向BSI英國標準協會申請「ISO 20121永續性活動管理系統」認證，通過審核取得國際永續活動管理認證。

十二日二月份縣務會議暨擴大主管會報中，由社會處長陳淑蘭將證書呈獻給饒慶鈴縣長（見圖）。縣府將持續將永續理念融入活動規劃與執行，推動環境、社會與文化共榮的實踐，誠摯邀請民眾今年參加《自然醒慢活祭》，親身感受在地文化與自然的魅力。

縣長饒慶鈴表示，「淨心慢旅行」以鸞山森林文化博物館的自然場域為核心，結合在地人文與山林特色，規劃「生態廊道」、「生態身」、「遇見心林」、「原民風味料理」、「時光森林：溫柔的歌，輕輕的唱」、「種樹．分享」等多元沉浸式體驗，串聯森林生態、部落文化、身體覺察、藝術療癒與原民飲食文化，並邀請金曲歌王王宏恩分享歌謠故事，打造完整而深刻的一日森林療癒旅程，讓參與學員深受感動。活動全程由鸞山森林文化博物館阿力曼館長與臺東在地師資群共同帶領，阿力曼館長亦於活動中分享「我們來這裡，是向大自然學習、與祂共生共榮；我們只是借用、借過，要把更好的環境留給下一代。」此一理念，也成為本次導入永續管理制度的核心精神。

社會處長陳淑蘭指出，縣府在永續管理導入過程中，結合工業技術研究院的專業協助，將永續標準系統性融入活動流程，實際落實共乘出行、自備餐具、低碳佈置、採用在地食材及推廣在地文化等行動，具體實踐「慢經濟」與「永續觀光」的發展方向。

臺東縣政府表示，《自然醒慢活祭》取得 ISO 20121 認證，不僅是臺東推動永續活動管理的重要里程碑，也為未來文化、觀光及大型活動導入永續治理模式奠定關鍵基礎。縣府未來將持續與在地社群及專業單位合作，發展兼顧環境友善與文化深度的活動型態，帶動地方產業與永續旅遊並行發展。