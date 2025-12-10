東縣表揚友善雇主 共創中高齡與身心障礙者就業

臺東縣政府頒發感謝狀給28家響應友善雇用、積極進用中高齡及身心障礙者的事業單位。。

為因應人口結構改變與高齡化趨勢，並提升多元族群的就業參與，臺東縣政府舉辦「推動中高齡及身心障礙者就業—友善雇主座談會」。

為因應人口結構改變與高齡化趨勢，並提升多元族群的就業參與，臺東縣政府舉辦「推動中高齡及身心障礙者就業—友善雇主座談會」，並頒發感謝狀給28家響應友善雇用、積極進用中高齡及身心障礙者的事業單位。

活動中，也邀請104人力銀行人才永續長鍾文雄，以「年齡共融趨勢—運用中高齡人力解方」為題進行專題講座，吸引超過60位友善雇主、就業服務及職訓單位代表參與，互動熱烈。

社會處長陳淑蘭指出，臺東正面臨人口高齡化與產業人力短缺的雙重挑戰，中高齡及身心障礙者是具備經驗、穩定性與高度責任感的優質勞動力，也是地方產業永續發展的重要夥伴。縣府積極推動「中高齡與高齡者就業促進措施」、「友善職場」以及「身心障礙者職業重建服務」等政策，協助企業降低用人門檻、提升職場包容性，透過整合既有就業與訓練能量，可讓人才培育、就業媒合與後續支持服務更為緊密，打造更友善、更具韌性的就業環境。

廣告 廣告

今年縣府進一步強化跨部門合作，將臺東就業中心、原民就業服務與職業訓練單位的資源有效串接，形成自職涯探索、技能培訓、就業媒合到進用後支持的完整服務流程，不僅能協助勞工獲得持續性的職涯支持，也讓雇主在招募多元族群時，擁有更明確與便利的資源管道。

縣府已將縣內各項就業資源加以整合，包括臺東就業中心提供的求才媒合、徵才服務與就業獎助；原民就業服務的補助方案、生活扶助及訓練支援；職業訓練單位的課程規劃、技能檢定與訓後銜接服務；以及縣府推動的中高齡與身心障礙者就業政策、友善職場補助及權益協助，展現臺東整體就業服務的整合成果。民眾若有相關就業問題，可洽詢社會處勞工行政科：089-328254。