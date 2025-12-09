東縣重陽禮金再加碼 明年起2000元
臺東長者福利雙政策即將上路，九日臺東縣政府舉辦「敬老再升級·幸福加碼在臺東」記者會，由縣長饒慶鈴宣布，自明(一一五）年起將推出兩項重大長者福利加碼措施，包括將重陽節敬老禮金由五○○元提高至二○○○元，以及縣府將為年滿七十歲且設籍臺東滿一年之長者代繳健保費自付額。兩項措施將嘉惠全縣超過九成長輩，象徵臺東長者照顧政策全面升級。
縣長饒慶鈴強調，感謝議會吳秀華議長及所有議員先進的大力支持，讓長者福利預算順利通過。她指出，二○一八年上任時，臺東縣人均負債為2萬5,849元，而至去年底縣府未償債務已歸零，加上今年財劃法修正，縣府團隊持續思考如何更有效益地運用預算。臺東全縣六十五歲以上長者在十月底已達4萬3,364人，佔人口比例20.78%，已達到超高齡社會的標準，縣府團隊因此一直朝「在地安老、幸福共老」的方向施政。
縣長饒慶鈴表示，臺東是全臺灣最有溫度、最敬老的縣市，因此明年起設籍臺東滿1年、年滿70歲以上的長者健保費自付額，將由縣府代繳，減輕長輩們每月的醫療負擔。另外，明年臺東縣政府的重陽節敬老禮金，將由原本的五00元，加碼為二,000元，這不只是金額四倍成長，更代表縣府對長輩四倍的敬意與感謝，兩項社福新政策預計投入總經費3億2,600萬元。
社會處長陳淑蘭指出，臺東已進入超高齡社會，照顧長者是縣府責無旁貸的重要任務。兩項新措施上路後，重陽敬老禮金加碼預估明年可嘉惠4萬5,000名65歲以上長者，而健保費自付額補助則預估有2萬6,868名70歲以上、設籍滿一年的縣民受益，整體受惠人數達長者總數的九成以上。
陳處長進一步表示，縣府將持續打造完善的照顧網絡，包括社區關懷據點、長青學苑、健康檢查、全國最高臺東卡乘車補助、智能守護服務、敬老好視力專案、青銀共居等多元措施，希望讓長者在熟悉土地上安心生活，也讓家庭照顧者獲得更多支持。
臺東縣政府指出，未來仍會持續推動健康促進、銀髮志工、社區共餐、青銀共融等計畫，期盼讓每位長者在臺東不僅享有更完善的福利，也能在社區中活躍參與、保持身心健康，讓幸福在臺東代代傳承、加倍延續。
