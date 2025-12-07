東縣SAX音樂藝文協會 發表成果

臺東縣東台灣SAX音樂藝文協會辦理臺東縣東台灣SAX音樂藝文協會第一屆第五次會員大會暨成果發表會，十二月七日在三葉餐廳舉行，由協會理事長許諫誌主持，上午進行理監事改選，下午進行會員SAX音樂演奏成果發表。

會中，選出新任理監事，將於明年五月交接，並由縣長饒慶鈴頒發優秀會員（見圖）。協會成立於一一一年五月二十一日籌設立，籌設初起僅有三十位音樂同好者共襄盛舉，協會成立宗旨為，為凝聚台東縣對於薩克斯風演奏暨各項藝文表演、音樂器演（吹）奏具的愛好人士得共聚一堂，相互學習精進學習，並期邀約新進愛好者培養正當卓越的興趣，俾期創造一個祥和、健康、藝文的善良社會風氣；更希望日後對社會公益及營造社會善良風氣，盡一份良善心力。協會在理事長許諫誌所帶領的一群熱愛音樂及藝文的伙伴一起投入在享受音樂饗宴和薰陶的旅程上奔馳、飛躍！用音樂藝文來取悅自己，並分享好音樂、好藝文給純樸熱情的臺東縣民及外地遊客。

SAX音樂藝文協會經過近幾年的努力成長與對外的拓展，在台東縣內各風景區都自辦相當多場的音樂演奏表演，足以擔任起台東縣內旅遊觀光景點的另一種風景：臺東縣東台灣SAX音樂藝文協會歷年表演場次：從一一一年約五○○場次、一一二年約八八八場次到一一三年約一二○○場顯見協會受到各階層的信賴及支持度。

理事長許諫誌表示，希望能夠朝向進階式的考核，更厲害的樂手，經由大學音樂系教授評鑑，目前增加台東文化廣場演奏，藉由音樂歡樂帶給大家給社會更祥和，所以在一一二~一一四年逐年在增加，這是一個期許。預計一一五年五月舉辦才藝進階考試，將作不同級別評鑑，讓樂手更上一階。請音樂專家鑑定機制，通過者才可出場表演。目前通過者有三十一位，並在臺東市文化處文化廣場、花東縱谷風景區管理處鹿野高台，每日都有定點演出。