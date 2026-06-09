東翼告急 台戰略覺醒的最後窗口

中國大陸以反制日菲劃界談判為由，宣布啟動「台灣東部海域海上交通專項執法行動」；我國海委會則怒指中國假借「日菲談判惡意升級區域挑釁」，區域緊繃情勢嚴峻。過去，中國大陸解放軍的軍事演習多集中於台海西側，此次以公務船隊進入東部海域，是「灰色地帶行動」向東翼的戰略性延伸，意義深遠且影響嚴重。

值得重視的是，此事件的影響不局限於兩岸，而是牽動整個印太格局：美國，將重新評估西太平洋兵力部署與對台安全承諾的強度；日本，則因台灣東部與日本西南諸島（琉球）直接相連，與日本安全利益高度相關而格外重視；菲律賓，同樣面臨中國大陸灰色地帶壓力，也勢將加速區域間盟國的安全信息交流，以為策應；區域發展趨勢若形成常態化巡邏，台灣東部海域勢將成為繼台灣海峽後另一個衝突熱點。

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面對日菲劃界與中共施壓，台灣當前的處境是一種結構性的戰略疲態。不是沒有資源，不是沒有盟友，而是長期在「被保護者」的心理慣性下，將自身的生存意志外包給他人。 由海委會怒指中國挑釁行動已月餘卻無妥適行動因應，這種心態與作為，堪稱真正的戰略危機。

台灣這種戰略消極性的根源，可追溯到1949年撤退台灣後的處境，當時帶著「反攻大陸」的政治正當性來台，但這個口號在現實上從未兌現，於是整個政治體系在一個永遠無法實現的目標下，長期處於自我凍結的狀態。

這種凍結滲透到主權主張的每個層面。台灣對自身海域的主張沿用1947年的十一段線地圖，範圍廣大卻從未有能力實際執管；對釣魚台的主權幾十年來只停留在外交聲明層次；對太平島的管理雖維持駐守，但在更廣泛的南海議題上長期選擇沉默，這種「主張廣大、執管有限」的結構性矛盾是台灣不作為的基本歷史根源。

1979年與美斷交後，《台灣關係法》取代了之前邦交關係的《共同防禦條約》，美國的承諾從明確的條約義務退縮為模糊的政策表態，然而台灣社會的依賴心理並未隨之調整，這又是台灣不作為的根源。

日菲劃界談判是提醒台灣長期靜觀其變的空間，正在被快速壓縮。解放軍的現代化進程使力量對比每一年都在向不利於台灣的方向移動。灰色地帶行動的頻率與範圍持續擴大，從台海西側到東部海域，從海上到空域到網路空間，壓力無所不在。國際地緣政治的重組，使台灣問題在美中競爭的框架下獲得了前所未有的關注，但同時也意味著台灣已無法置身於大國博弈之外。

歷史給台灣的靜觀空間正在耗盡。未來每一年，採取主動的成本會更高，而繼續靜觀的代價勢將更重。（作者為前國安局長）