東聖里獲一星韌性社區認證 市長肯定

東區東聖里獲得全國消防韌性社區認證，二日向市政會議呈獻成果。(消防局提供)

記者翁順利∕台南報導

台南市東區東聖里參與內政部「強韌台灣大規模風災震災整備與協作計畫」，並經審查榮獲「一星韌性社區標章」認證，二日向市政會議呈獻成果，市長黃偉哲肯定里長與社區居民的投入，希望更多社區參照實施，讓台南的防災能量向前邁進。

黃偉哲表示，從今年初到最近，台南市經歷了各式天然災害。即便難以和大自然抗衡，還是要盡可能做好周全的防災整備。他期盼藉由東聖里的經驗，將來可進一步到其他區里推動。

廣告 廣告

消防局表示，韌性社區的建置，是面對災害風險時最重要的基礎工程。東聖里能獲認證肯定，源自里長、志工與里民長期參與，不僅強化在地整備與復原能力，也讓社區更具有災害容受力，減少災害衝擊。

台南市自一零八年起推動韌性社區，透過公私協力、居民參與及跨局處合作，迄今已打造十三個韌性社區，其中四個取得一星標章、四個晉升二星，成果屢獲中央肯定。

消防局指出，韌性社區的核心不只在於硬體改善，更在於居民彼此的互助與共同參與。東聖里的經驗顯示，只要社區願意投入，就能建構屬於自己的防災文化，成為城市韌性的重要支柱，歡迎各社區透過教育宣導、演練及設備補強，提升防災能力，朝向更安全、更宜居的方向邁進。