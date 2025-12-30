▲東肯企業捐贈低碳機能長襪，充實彰化榮家照護長輩日常物資。（圖／彰化榮家提供 ）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】東肯企業有限公司洪月鳳督導代表公司30日至彰化榮家，捐贈1000雙機能長襪給予榮家住民，為長者生活照護增添溫暖與實用資源。此次捐贈行動獲榮家熱烈歡迎，並期望透過企業善行凝聚社會關懷力量，共同支持長者健康與生活品質提升。

東肯企業有限公司成立於1985年，為本土專業襪品製造業者，深耕技術開發與創新，近年除推動高功能性襪品產品線之外，也積極朝永續與低碳綠色供應鏈發展。公司採用回收材料、改良織法等方式實現節能減碳，據相關報導指出，其低碳機能襪產品可降低原料使用與減少廢紗等環境負擔，並帶動在地供應鏈參與節能減碳行動，朝淨零排放目標邁進。

廣告 廣告

洪月鳳督導表示，關懷長者是企業社會責任重要一環，東肯企業希望透過具機能性且舒適的長襪捐贈，不僅提供實用穿著選擇，更希望讓榮家住民感受到社會各界的關愛與支持。此外，也希望藉由此類公益行動，倡議更多企業重視永續與社會參與。

彰化榮家主任蘇再勝代表接受捐贈時致謝，強調這批長襪將用於住民日常所需，特別適合在冬季保暖及日常活動穿著之用，對提升住民生活品質具有實質助益。榮家也表示會妥善分配物資，讓每位住民都能感受到溫暖與關懷。