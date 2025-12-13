東興圳光藝節閃耀開幕 竹北水岸變身星光廊道陪過耶誕、跨年
〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣東興圳光藝節今晚開幕，8組光藝術裝置沿著水岸閃閃發光，一路閃亮明年1月4日，陪伴民眾度過耶誕節與跨年；守夜人、海豚刑警、JOYCE就以斯及9m88等樂團和歌手帶來勁歌熱舞，逼走了冬季寒氣，與觀眾一起搖擺歡度週末浪漫之夜。
光藝節今年以「一閃一閃亮晶晶」為主題，副縣長陳見賢代表縣長楊文科出席點燈儀式，隨著星星手燈啟動，光藝術作品瞬間亮起，東興圳夜色化為一條閃爍的星光廊道，4個週末都規劃主題式展演舞台。
展出作品包括林書瑜《水月銀灣》，以大小光球在水面形成一條銀河般的光帶；澳門藝術家高德亮《微風》利用雷射光掃描植栽切面，隨風呈現瞬息變化的光影狀態；周柏慶及何昆瀚《綻放的聲音》運用共振裝置讓金屬發聲，使聲音如花朵般在河岸綻放。
沃手工作《光穗》以及林國瑋《SWEET NIGHT》，分別以稻穗與鹿的意象回應土地的變遷與鹿場記憶；李謙宏與李城誌以北埔老師傅的手作竹編，結合現代光影藝術成為《逐光》舞台；原有機製《落雨》以光化為雨滴落入水中泛起漣漪，展現一閃一閃的律動；UA Studio與學童共創的《亮晶晶小怪獸》將孩子的想像化為可愛星體，形成童趣的光之宇宙。
活動現場推出限量的「一閃一閃亮晶晶」手燈，隨著民眾陸續點亮，與水岸作品交織成片片星光，也象徵城市與居民共同點亮「光之水脈」。光藝節第二週「小星星舞台」的國小弦樂團演出、第三週結合「好好手感微笑市集」與聖誕老人快閃的聖誕派對，以及第四週由光藝術家張方禹與InTW舞影工作室打造的「大地自然共演舞台」閉幕彩蛋。活動詳情可上東興圳光藝節官網與臉書粉絲專頁查詢。
