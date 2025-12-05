東興圳光藝節 陪伴民眾度過耶誕節與跨年
【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】2025東興圳光藝節將於12月13日盛大開幕！新竹縣政府昨（4）日在竹北東興圳公園「逐光」藝術舞台舉辦記者會，為年度文化品牌活動揭開序章，今年以「一閃一閃亮晶晶」為主題，延續藝術融合自然與校園美感共創精神，將展出8組藝術團隊的光藝術裝置，展期至115年1月4日，浪漫詩意的光影藝術裝置將沿著東興圳水岸閃耀登場，陪伴民眾度過耶誕節與跨年。
▲東興圳光藝節宣傳記者會啟動儀式。
新竹縣長楊文科表示，2025東興圳光藝節延續「藝術融合自然」的策展精神，以「從日常出發、照見城市被記得的風景」為核心概念，邀請國內外藝術家以光為語言，回應水域、風與植物的節奏，讓藝術與自然共生共融，展現新竹縣推動文化永續與城市美學的成果。
今年特別延續「校園美感共創計畫」，邀請六家、興隆、嘉豐、東興等4所在地學校共襄盛舉。孩子們以「亮晶晶小怪獸」為題，創作屬於自己的星星角色，作品以環境燈的形式串聯展示，象徵「願望起點」至「星星匯聚」到「夢想綻放」，讓孩童的想像與童趣成為光藝節最溫暖的風景。
東興圳光藝節宣傳記者會邀請興隆國小合唱團開場演出，用歌聲揭開光的序幕，讓旋律提前化為星光流進水岸間，展現孩童美感共創與文化傳承的共鳴力。主持人也現場展示限量文創商品，包含「星光閃耀手燈」、「聯名款茂谷汽水」、「袋著你走飲料提袋」及「亮晶晶野餐墊」等，讓人眼睛為之一亮。
策展單位「都市藝術工作室」總監杜昭賢指出，白天東興圳非常漂亮且富有詩意，而今年以一閃一閃亮晶晶為主題，取自耳熟能詳的「小星星」兒歌，也是大家的集體記憶，希望東興圳光藝節塑造出美麗記憶，共享結合藝術、生態的創作，不只是觀賞，而是讓人重新感覺那些平凡的瞬間，其實正閃閃發光。
今年將展出8組藝術家及藝術團隊的光藝術裝置，包括林書瑜《水月銀灣》、高德亮《微風》、周柏慶《綻放的聲音》、沃手工作室《光穗》、林國瑋《SWEET NIGHT》、李謙宏與李城誌《逐光》、原有機製《落雨》，以及UA Studio與學童共創的《亮晶晶小怪獸》。作品以「閃爍」為共同語言，有的像呼吸、有的似星光，透過不同光節奏與自然律動對話，讓民眾走在東興圳畔，感受到日常風景的光之詩篇。
文化局長朱淑敏表示，東興圳光藝節開幕首週邀請守夜人、海豚刑警、JOYCE就以斯及9m88等熱門卡司接力登台，以音樂點亮序幕；第二週以「小星星舞台」為主軸，由六家、興隆等國小弦樂團演出，邀請小朋友們走進展場同樂共歡；第三週攜手知名品牌「好好手感微笑市集」、聖誕老人快閃活動與吹雪機打造浪漫聖誕夜；閉幕則由知名光藝術家張方禹與InTW舞影工作室聯合策劃「大地自然共演舞台」，結合圳水、植栽與風動光影創作，打造令人深刻難忘的閉幕驚喜與壓軸彩蛋。
文化局表示，光藝節是城市共同被記得的光之風景，在未來4週的主題舞台中，東興圳將以不同節奏閃爍、擴散與共鳴，邀請民眾每週回到水岸，看見屬於這座城市「被再次記得」的光之風景。
