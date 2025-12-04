東興圳光藝節12/13浪漫閃耀 打造耶誕跨年藝術盛宴
〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣2025東興圳光藝節今年以「一閃一閃亮晶晶」為主題，展出8組浪漫詩意的光藝術裝置，沿岸4所國小學童也共襄盛舉，12月13日開幕首週，將邀請守夜人、海豚刑警、JOYCE就以斯及9m88等，以音樂點亮序幕，一連4週各有精采，展期到明年1月4日，將陪伴民眾度過耶誕節與跨年。
新竹縣政府今天在「逐光」藝術舞台舉辦記者會，興隆國小合唱團開場演出。縣長楊文科表示，東興圳光藝節延續「藝術融合自然」的策展精神，以「從日常出發、照見城市被記得的風景」為核心概念，邀請國內外藝術家以光為語言，回應水域、風與植物的節奏，展現新竹縣推動文化永續與城市美學的成果。
8組光藝術裝置以「閃爍」為共同語言，包括林書瑜《水月銀灣》、高德亮《微風》、周柏慶《綻放的聲音》、沃手工作室《光穗》、林國瑋《SWEET NIGHT》、李謙宏與李城誌《逐光》、原有機製《落雨》，以及UA Studio與學童共創的《亮晶晶小怪獸》。
今年延續「校園美感共創計畫」，邀請六家、興隆、嘉豐、東興等4所在地學校共襄盛舉。孩子們以「亮晶晶小怪獸」為題，創作屬於自己的星星角色，作品以環境燈的形式串聯展示，象徵「願望起點」至「星星匯聚」到「夢想綻放」。
負責策展的「都市藝術工作室」總監杜昭賢指出，今年以一閃一閃亮晶晶為主題，取自耳熟能詳的「小星星」兒歌，也是大家的集體記憶，也希望東興圳光藝節塑造出美麗記憶，共享結合藝術、生態的創作，期讓人重新感覺那些平凡的瞬間，其實正閃閃發光。
文化局長朱淑敏表示，光藝節第2週以「小星星舞台」為主軸，由六家、興隆等國小弦樂團演出，邀請小朋友們走進展場同樂共歡；第3週攜手知名品牌「好好手感微笑市集」、聖誕老人快閃活動與吹雪機打造浪漫聖誕夜；閉幕則由知名光藝術家張方禹與InTW舞影工作室聯合策畫「大地自然共演舞台」，結合圳水、植栽與風動光影創作，打造令人深刻難忘的閉幕驚喜與壓軸彩蛋。
活動也推出限量文創商品，包含「星光閃耀手燈」、「聯名款茂谷汽水」、「袋著你走飲料提袋」及「亮晶晶野餐墊」等。詳情可上東興圳光藝節官網與FB粉專查詢。
