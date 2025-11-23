東芝基於國安與中企分道揚鑣 轉向日本羅姆半導體重啟合作
初次上稿11-23 23:54 更新時間11-24 06：23
〔編譯盧永山／綜合報導〕隨著美國和其西方盟友加強對中國實施半導體出口管制措施，以防中國取得先進技術投入軍事用途，越來越多西方半導體公司脫離與中國同業的合作關係。日本媒體報導，東芝集團在終止與1家中國公司的合作關係後，與日本羅姆半導體集團(Rohm)再次就功率半導體領域的合作重啟協商。
日本政府在2021年6月制定「半導體和數位產業戰略」，決定斥巨資補貼日本國內的半導體研發和生產。從「供應鏈強韌化」出發的日本新半導體戰略，並未止步於實現成熟製程半導體的國產化，同時也在竭力強化自身的尖端半導體研發及生產能力，以期讓日本重回半導體強國之列。
東芝和羅姆先前曾進行合作，利用日本政府高達1294億日圓(新台幣260億元)的補貼展開共同投資。2家公司當時洽談生產合作，東芝負責矽生產，羅姆負責碳化矽(SiC)生產，東芝還曾派遣工程師前往羅姆的1家晶圓廠。
但東芝旗下的東芝電子零組件公司(Toshiba Electronic Devices & Storage)今年8月22日宣布與中國碳化矽(SiC)晶圓製造商山東天岳先進科技公司(SICC)合作，這個消息令羅姆感到震驚。
羅姆隨後告知東芝，他們擔心這種安排會給雙方的製造合作帶來風險，並擔憂公司尖端技術可能會在中國擴散。1名半導體行業人士也透露，日本經產省也基於經濟安全方面的考量，反對東芝與SICC合作。
東芝在今年9悄悄地退出這項協議，並向羅姆半導體道歉，目前雙方已重啟談判。
與此同時，羅姆也受到了日本電裝公司(Denso)的青睞。電裝今年將其在羅姆的持股比重從不到1%提高到至約5%，2家公司正在合作開發用於控制電動車傳感器的模擬半導體。
隨著羅姆與東芝結盟，電裝則與富士電機在碳化矽功率半導體領域展開合作，2大陣營都獲得日本政府補貼。
更多自由時報報導
麻吉大哥加密帳戶已被「完全清算」虧損高達6.4億元
下流老人變危險駕駛？82歲阿公玩命開砂石車月薪10萬
地表上最「令人嚮往」旅遊國家是它 並獲評全球「最酷街區」榜首
黃金上演1979年大牛市 三大利多加持瞄準這個「高價位」
其他人也在看
輝達利多出盡？美股變臉崩跌 高盛揭9大警訊：市場已傷痕累累
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）亮眼財報一度帶動股市強漲，美股四大指數齊翻紅，然而漲勢卻未延續，週四（20日）美股盤中全面反...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
台積電概念股繼續燒？億元教授口袋名單曝光：明年2檔有潛力
隨著年底腳步逼近，投資市場的目光逐漸轉向2026年的潛力標的。今年在AI熱潮推動下，台股屢創新高，與AI及台積電相關的個股也紛紛上漲。億元教授鄭廳宜看好明年具有黑馬潛力的標的，包括專注無人機防干擾技術的亞電（4939）以及聚焦半導體先進製程化學品的中華化（1727）。中天新聞網 ・ 14 小時前
現金股利1.8元！「這檔」前三季穩賺124億 不排除加碼股票股利
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）走勢震盪，終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股週線崩跌962點！外資猛丟高股息ETF、國家隊反手狂撿 斥資33億入袋「這5檔」破14萬張
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週（11/17～11/21）週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點。台股上週加權指數崩跌，週線迎來連3收黑，高...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
大哥大手筆撐場！先砸111億搶進金控王12萬張 再擲102億掃貨全球IC測試龍頭
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點大關。根...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體迎獲利了結下車潮！自營商單週猛砍「4檔記憶體大廠」逾3.1萬張 提款近21億元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股本週（11/17～11/21）受美股重挫影響，終場加權指數大跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守27,000點大關。根...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股崩跌照樣噴！這「被動元件」猛拉2根漲停 股價4天暴衝36%登強勢股王
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股昨（21）日終場加權指數收在26,434.94點，崩跌991.42點，跌幅3.61%，創下史上第6大跌點。被動元件廠蜜望實（8043）不受...FTNN新聞網 ・ 1 天前
聯準會降息預期升溫！美股反攻台股有救了 下週有望紅盤開出
美股週五（21）日強勢反彈，道瓊大漲493點、費半指數同步收高，市場對聯準會12月降息的預期快速升溫，激勵整體投資氣氛明顯轉強。受到美股激勵，台指期夜盤上漲197點，台積電期貨同步反彈15元，台股下週一（24）日開盤可望紅盤開出、重新挑戰26500點關卡。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「這家」被動元件廠獲法人大力加碼 21日爆量噴漲停
蜜望實主要為電子零組件代理商，長期代理日本知名被動元件品牌，在台擁有穩定通路優勢。21日成交量達4萬6594張，回顧近期走勢，近5個交易日累計上漲28.09%，勇奪強勢股王。蜜望實日前應主管機關要求公告10月自結損益，營收達6.42億元，年增59.31%；歸屬母公司淨利達1.15億元...CTWANT ・ 1 天前
小兒連九週狂買00882！又砸破2.6億攬入00881 國家隊反手倒貨2萬張...提款5.5億元
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數上週（11/17～11/21）崩跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，連帶週線迎來連3收黑。在ETF方面，國泰永續...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
AI競賽已變天！上週美股示警要看懂 本週股價爆發點總整理
上週美股走勢震盪偏弱。S&P 500 與道瓊維持區間整理，但 Nasdaq 回檔幅度較大，主因是美債殖利率再度走高、市場對降息的預期降溫。即便 NVIDIA、Google、Amazon 等AI相關企業的獲利仍具韌性，資金開始更嚴格檢視「龐大AI資本支出能否快速轉化為現金流」。因此盤面出現明顯分化：大型科技短線壓力較重，能源、工業與部分中小型股相對抗跌。三立新聞網 setn.com ・ 52 分鐘前
輝達財報太猛也挨罵！全村的希望壓力山大 黃仁勳內部會議這樣說
AI霸主輝達（NVIDIA）19日盤後公布2025會計年度第三季財報，營收與獲利雙雙優於市場預期，並對第四季開出更亮眼銷售展望，然而在一片掌聲中，市場對AI概念過熱的疑慮再起，使輝達股價隔日由漲翻黑，週四反重挫3.15%。執行長黃仁勳隨後在20日公司內部會議中罕見發言，直言市場對AI的期待過高，無論公司怎麼做都被挑毛病。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
存股族走路有風 「這10檔」台股ETF近三月大漲雙位數
順序先後排名為台新臺灣IC設計（00947）、富邦科技（0052）、主動統一台股增長（00981A）、元大電子（0053）、新光臺灣半導體30（00904）、中信小資高價30（00894）、野村臺灣新科技50（00935）、群益半導體收益（00927）、富邦台50（006208）、元大台灣50（0050）；其近三個...CTWANT ・ 17 小時前
危機與轉機！AI機器人概念股所羅門 法人建議一次看
所羅門(2359)本業連3季獲利，卻慘遭3.55億元匯損一拳打回虧損，EPS-1.00元！但智動化事業群營收狂飆76%成最大引擎。公司與NVIDIA合作人形機器人模擬，將AI視覺單價拉高一個零。市場看好2026年走出陰影，獲利將大幅彈升。股價能否衝破挑戰，全看智動化「硬數字」能否放量！三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
台股爆摔991點！外資狂倒「高股息ETF」3檔破7萬張 再提款0050達89億...連賣33天
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股昨（21）日終場加權指數收在26,434.94點，崩跌991.42點，跌幅3.61%，創下史上第6大跌點。據證交所盤後公布籌碼動向，外...FTNN新聞網 ・ 1 天前
野村投信：2026 進入「AI 推論元年」 半導體等七產業仍扮台股要角
[Newtalk新聞] 聯準會 10 月再降息一碼，雖會議紀錄偏「鷹」，一度壓抑市場情緒並造成近期台美股市震盪，市場更擔憂 AI 是否陷入「泡沫化」。然而，全球 AI 投資熱潮指標企業輝達（NVIDIA）交出亮眼財報，第三季營收與獲利大幅超越預期，並釋出強勁的第四季展望，一度平息了市場疑慮。 野村投信指出，台股基本面穩健，今（21）日回檔，主要反映國際資金波動與技術面轉向，短線震盪難免，但在 AI 應用全面擴張與訂單能見度高的雙重利多下，中長期投資布局仍具吸引力。預期 2026 年 AI 題材將延續，台股有望維持高檔震盪並具中期成長動能，可關注半導體先進製程與測試，AI 伺服器、散熱模組、BBU、PCB，及機殼、滑軌等供應鏈核心，逢回分批布局，掌握長線趨勢。 野村高科技基金及野村 e 科技基金經理人謝文雄表示，全球 AI 軍備競賽持續升溫，美國雲端巨頭包括 Meta、Microsoft、Alphabet 及 Oracle 紛紛擴大資本支出，甚至發行最長達 40 年的超長期公司債籌資，以滿足龐大的 AI 基建需求。市場雖對「AI 泡沫」疑慮再起，但科技巨頭憑藉穩健的本業與強勁自由現金流，新頭殼 ・ 19 小時前
金控獲利王不是說假的！ 富邦蔡明興：今年有望再寫新高
近期股市大幅震盪，談到AI市場，蔡明興表示，AI才剛起步，短期波動不用擔心，長期趨勢成長，且相較於美國科技股，台灣科技股本益比偏低，仍有很大成長空間。台灣有許多AI產業領導廠商，將讓今年台灣的經濟表現超乎預期！他還透露剛和廣達董事長林百里及聯發科執行長蔡力行聊...CTWANT ・ 16 小時前
股市重挫 公股撒銀彈穩軍心
輝達（NVIDIA）財報應收帳款衝高引爆市場不安情緒，台美股市全面重挫，加權指數21日恐慌性殺盤，最深重挫逾千點，然盤中低接買盤戴著鋼盔向前衝，八大公股也進場銜命護盤添信心，助攻指數終場跌點微幅收斂，中信金（2891）、瀚宇博（5469）、國巨*（2327）等15檔留下影線、三大法人單周積極買超股，資金把握良機彎腰撿便宜，有望助攻台股本周收復季線。工商時報 ・ 2 小時前
三大法人爆出清潮？「這檔記憶體」慘遭出清14.4萬張…外資、投信、自營商砍瘋了 台積電也淪刀下魂
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股上週（11月17日至11月21日）加權指數大跌962.562點，跌幅高達3.51%，三大法人上週合計賣超2075.32億元，觀察上週三大法...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
台股暴跌 投信：多頭未轉向跨年度行情可期
[NOWnews今日新聞]美國聯準會（Fed）官員「放鴿」，市場認為降息機率增加，美股週五翻紅，道瓊工業指數收漲近500點。然而，台股昨（21）日重挫，寫下歷史第六大跌點；投信表示，經濟環境並未出現重...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前