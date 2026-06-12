東莞台商協會參訪雲林縣政府

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東莞市台商協會參訪雲林，雲縣府積極招商，開創農工商科技大縣新局。（記者劉春生攝）

▲東莞市台商協會參訪雲林，雲縣府積極招商，開創農工商科技大縣新局。（記者劉春生攝）

東莞市台商投資企業協會及香港台灣工商協會等企業界先進，日昨一行七人拜會雲林縣政府，縣長張麗善率相關局處主管熱烈接待。張麗善縣長表示，此次交流旨在強化雲林縣與旅外台商的緊密聯繫，並針對當前全球供應鏈重組趨勢，深入探討台商回台投資的契機與發展潛力，期盼攜手推動雲林邁向「農工商科技城」。

此次參訪團成員，包含東莞市台商協會吳峻睿會長、香港台灣工商協會劉孝超會長，以及鄧志騰、顏士委、莊銘權、吳彥勳等多位副會長與呂榮福副秘書長等幹部。雲縣府則有縣長張麗善、副縣長陳璧君、工策會總幹事張耀文、國際事務辦公室主任劉志偉、建設處長廖政彥、文觀處長謝明璇、新聞處長陳其育、勞工處副處長許木山等熱情接待。縣長張麗善表示，東莞長期以來是台商在大陸發展的重要聚落，台商企業家們憑藉堅韌的毅力與卓越的智慧，創造了非凡的經濟成就。特別撥冗來訪，不僅展現對台灣家鄉的深厚情感，更為雲林未來的產業發展注入一劑強心針。

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張縣長指出，為落實「2030前進雲林」的核心施政願景，並扣合縣府115年度施政計畫中推動永續發展與產業升級的雙軌目標，雲林縣正處於轉型的關鍵時刻。縣府團隊已積極盤點縣內產業資源，並完善規劃「古坑產業加值園區」等多處重點基地，未來將針對智慧機械、先進食品加工及冷鏈物流等高附加價值產業進行深度佈局。雲林具備「不缺水、不缺電、不缺人才」的三大絕佳投資優勢，同時縣府也正積極落實ESG與低碳政策，為進駐企業提供綠色營運環境。

隨著全球供應鏈面臨結構性重組，台商「鮭魚返鄉」已是現在進行式。張縣長強調，縣府將以最高行政效率與單一窗口服務，作為企業最強大的後盾，誠摯邀請台商企業家將雲林視為回台投資的首選基地，共同創造經濟繁榮與永續發展的雙贏新。