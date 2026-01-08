東華大學史懷哲研習培訓 開啟一棒接一棒「教育超人」

國立東華大學舉辦「一一五年史懷哲精神教育服務計畫」，象徵教育領導力與熱忱在師資生間一棒接一棒、無私傳承。(東華大學提供)

記者林中行／花蓮報導

國立東華大學師資培育中心舉辦「一一五年史懷哲精神教育服務計畫」培訓研習，象徵著教育領導力與熱忱在師資生間一棒接一棒、無私傳承。

國立東華大學師資培育中心主任范熾文表示，一一五年服務計畫啟動進行，希望學弟妹能透過學長姐的奉獻精神，建立起對教育專業的深刻瞭解，一一五年營隊將以「東華教育超人」為努力圖像，預計帶領團隊深入花蓮光復鄉服務。

東華大學表示，為了呼應現代教育趨勢，此次培訓特別邀請張文權教授講授「社會情緒學習」如何融入課程，協助師資生掌握引導學童情緒調節與人際互動的技巧。

范熾文指出，透過回顧一一四年的努力歷程，轉化為未來服務的能量，展現更堅定的專業承諾，未來，除了情感層面的教育，此次培訓亦強調科技融入教學。

東華大學表示，此次特別邀請擅長AI的黃義峰老師，分享如何運用最新AI工具製作課程計畫書的參考模板。這不僅提升師資生撰寫教案的效率，更讓他們學習如何與科技共存，將數位資源轉化為偏鄉教學的強大後盾。

師培中心學生會會長王圩彤表示，去年擔任史懷哲服務隊隊長時，正是透過第一線的實踐與團隊溝通，強化了對教師專業的認知。她強調領導力的傳承不僅是技術的移交，更是對教育熱忱的延續。