東華大學學生參與世界愛滋日活動用行動守護健康

國立東華大學與花蓮縣衛生局、壽豐鄉衛生所及臺北榮民總醫院玉里分院舉辦「幸福守門員．青春健康三部曲」活動。(東華大學提供)

記者林中行／花蓮報導

隨著社群媒體與短影音平台蓬勃發展，性知識也呈現向下扎根趨勢，然而，資訊品質與真偽不一，導致部分青年對性健康知識掌握不確實，防護措施落實不足，造成性傳染疾病近年呈現上升趨勢，感染年齡層也逐漸下降。

國立東華大學與花蓮縣衛生局、壽豐鄉衛生所及臺北榮民總醫院玉里分院共同舉辦「幸福守門員．青春健康三部曲」系列活動，包括《幸福不打折，性福不冒險》健康講座、具名與匿名性病採血篩檢服務等，提供學生正確「性」健康觀念與便利檢驗資源，吸引超過百名同學參與，展現青年對自我健康的重視與積極態度。

廣告 廣告

東華大學學生事務處學務長林俊瑩表示，守護同學健康是學務處持續努力的核心目標，「隨著時代變化，性教育的方式與內容也需要不斷調整，期望透過校園端的教育推廣與跨機關合作，讓正確性知識能真正陪伴同學，不被片段資訊取代。」

花蓮縣衛生局科長陳志櫻表示，花蓮在梅毒、淋病通報中呈現相對高比例，顯示社區仍有強化健康教育、早期篩檢及安全性行為推廣的空間，衛生局期待與學校持續合作，讓健康教育更接近年輕族群，並共同守護每一位同學的健康。

護理師吳星穎表示，自我健康保護要從瞭解開始，未來將持續推動性健康教育與篩檢服務，並結合專業醫療與教育宣導，提供安全且友善的校園性健康支持環境，讓自我保護與性健康素養成為新世代必備能力的一部分。