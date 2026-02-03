東華大學寒假高中職教師研習營 讓老師跨域交流

學員學習辨識青蛙

鼓勵老師們形成跨科、跨校、跨年齡層的學習社群，國立東華大學舉辦「寒假高中職教師研習營」，來自全國各縣市多所高中職教師參與，在自然資源與環境學系團隊引導下，瞭解戶外教育、跨域教學及永續議題。

為期三天的課程，橫跨科技應用、地景觀察、災害調適、生態系碳匯、自然教育、戶外踏查及公民科學實作，參與研習的教師們體驗專業空拍機、學習防災調適與淨零碳排；同時，也在戶外課程中，走訪森林、海階地景、夜間蛙類調查，對生態農業與環境復育有更具體感受。



東華大學表示，本次研習為來自不同縣市、不同學科的高中職教師提供一個永續教育平台，使教師能具備更多跨域思考、戶外課程設計與環境行動推動能力，期盼能協助參與的高中職教師們，在新課綱導入永續、環境行動與戶外教育時，有更具體可用的工具與課程。

