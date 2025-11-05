東華大學幼教系 推動多元跨域與弱勢關懷新願景

國立東華大學舉辦「二０二五多元、跨領域暨弱勢關懷優質幼兒教育與保育學術研討會」。(東華大學提供)

記者林中行／花蓮報導

國立東華大學花師教育學院、師資培育中心及幼兒教育學系共同主辦之「二０二五多元、跨領域暨弱勢關懷優質幼兒教育與保育學術研討會」，在東華大學洋霞講堂舉行。

東華大學表示，研討會有來自國內學者專家、幼教實務工作者和在校學生逾百人踴躍參與，會中安排專題講座、圓桌論壇與論文發表，探討跨域合作、社會情緒學習及永續發展等當代幼教新趨勢，深化教育公平與專業實踐。

東華大學校長徐輝明表示，幼兒教育是培養國家未來公民素養與社會責任的基礎，期盼藉由此次研討會促進理論與實務對話，推動教育創新與公平。

他指出，校內附設實驗幼兒園早期營運時也曾出現挑戰，感謝幼教系接手後努力與精進，並肯定在教育現場辛勤付出的師長，勉勵持續以熱忱與使命感投入幼教工作。

本次研討會以「多元、跨領域與弱勢關懷」為主題，涵蓋幼兒園治理與創新、課程教學與學習科技、社會情緒學習、偏鄉與弱勢關懷、永續發展（SDGs）等子題，展現幼教研究的多元與前瞻性。

國立清華大學教授周育如更以「幼兒社交互動的神經生理基礎：跨領域研究發現」為題演講。周教授以神經心理學觀點解析幼兒社交行為機制，分享跨領域合作的研究經驗與成果，鼓勵研究者發揮專業共創價值。

幼兒教育學系蔡佳燕主任表示，研討會透過學者與實務工作者的交流，展現幼教領域多元的研究成果，激盪出豐富的學術火花。未來將持續推動優質幼兒教育與保育研究，培育兼具專業與社會關懷的教育人才，邁向共融與永續的幼教新願景。