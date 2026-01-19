東華大學慶賀虞戡平雙喜臨門 影像工作傳承青年

東華大學師生特前向虞戡平（中）導演道賀、致敬。（圖：東華大學提供）

國立東華大學本月10日舉辦一場「頒獎暨青年培力工作坊」活動，為祝賀該校名譽博士虞戡平導演榮獲「第24屆國家文藝獎」，同時還獲世界原住民族高等教育聯盟（WINHEC）頒發「原住民族教育服務獎」。原住民族國際事務中心主任謝若蘭教授特別邀集師生、部落代表及文化界人士，透過跨世代對話，表彰虞導演對原住民族影像紀錄與教育的卓越貢獻。

虞戡平導演從事影像工作逾四十年，長期記錄臺灣原住民族文化。近年於東華大學客座教學，系統性傳承影像經驗與倫理，培育青年人才。

卑南族臺東初鹿部落領袖馬來盛耆老現場祝禱。（圖：東華大學提供）

謝若蘭主任指出，虞戡平獲獎是對其藝術與教育實踐的雙重肯定。他選擇「與族人同行」，讓影像成為部落自我表述的工具，實踐了原住民族教育強調的文化主體性。其對青年培力的投入，旨在培養「能說自己故事的人」，使青年成為文化行動的主體，深具影響。

身為漢人，虞戡平早年於1980年代便策劃「臺灣原住民樂舞系列」，首度將原民祭儀樂舞帶上國家舞台，激發文化復振。他更將畢生累積逾三千卷珍貴影像資料，無償捐贈國家電影及視聽文化中心，化私為公，為文化保存奠定重要基礎。

活動現場，東華大學師長、部落領袖及文化界人士共襄盛舉。虞導演分享「向部落學習」的心得，並以歌聲互動，場面溫馨。（梁國榮報導）