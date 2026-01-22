東華大學攜手跨國學者實地踏查花蓮馬太鞍部落

國立東華大學與臺北醫學大學共同舉辦原住民族環境與永續議題工作坊，邀請國際學者前往光復鄉馬太鞍部落進行的實地踏查。(東華大學提供)

國立東華大學原住民族國際事務中心、東華大學人文社會科學院，以及臺北醫學大學人文暨社會科學學院人文創新與社會實踐研究中心，共同舉辦一場聚焦原住民族環境與永續議題工作坊，特別前往花蓮縣光復鄉馬太鞍部落進行的實地踏查。

東華大學表示，此次講座邀集來自加拿大、美國、印度、新加坡，以及臺灣學者共同參與跨國學術交流。主講人為印度理工學院魯爾基分校人文與社會科學系Roluahpuia副教授，其演講內容聚焦國家治理、農業現代化、種植園政治，以及原住民族生計轉型所衍生的結構性不平等問題。

東華大學指出，當學者們前往馬太鞍溪橋下的泥沙淤積區，看到眼前綿延不絕的泥沙景象令人震撼，現場大型工程機具持續運作，呈現出災後治理所動員的龐大工程規模。參與學者亦對臺灣在災後水利工程上的動員能力與技術投入表示高度肯定。

最後，一行人還前往馬太鞍納骨塔參訪，Kulas Umo說明，日本殖民時期，殖民政府為削弱部落家族與年齡階層的力量，曾將作為戰功象徵的敵人頭骨與祭祀法器集中掩埋於此，使其成為殖民統治下暴力歷史的具體見證，令參訪者印象深刻。

東華大學表示，Fata’an馬太鞍部落過去在歷史上直接承受外來政權的壓迫與剝奪；在當代面對自然災害時，國家治理體系中持續存在邊緣化。然而，部落內部以年齡階層為核心的傳統組織，卻在危機中展現出高度韌性與強大的自主行動力。

東華大學強調，透過跨國學術對話與在地實地踏查，此次工作坊凸顯全球原住民族所共同面對的結構性處境，環境變遷、殖民歷史遺緒與國家治理邏輯彼此交織，深刻影響原住民族的土地關係、生計模式與未來想像，也促使與會者重新思考：永續發展不僅是政策或技術問題，更是關於歷史正義、文化知識與原住民族自主權的深層議題。