東華大學生騎車上武嶺 過彎摔落10米邊坡身亡

【記者李光濱／花蓮報導】台8線中橫公路179K彎道，今天（5日）上午發生一起嚴重車禍，1名陳姓東華大學生騎機車跟同學出遊時，疑因過彎失控自撞路邊護欄後人墜落10米邊坡，警消獲報趕赴現場以垂降方式將他救起，但他獲救時已無生命跡象，院方全力搶救仍不治，肇事原因尚待警方調查釐清。

警方初步調查，事件發生地點在台8線179公里處，陳姓男大生騎著普通重型機車沿中橫公路東往西行駛，疑似過彎失控，自撞路邊護欄後，人從邊坡摔落摔落約10米深，機車則橫躺在道路中央，機車殘骸散落一地。

警消出動吊掛器材車，利用吊籃把傷者從山谷邊坡吊掛上路面，發現陳姓男大生已無生命跡象。

機車撞爛人掉落10米邊坡。民眾提供

據悉，陳姓男大生和同學共6人相約，早上8時許從東華大學出發到武嶺遊玩，由於車隊間彼此保持安全距離，因此後方車輛經過時只看到陳姓學生機車橫躺在路中，沒有看到事故發生過程。陳姓學生送慈濟醫院搶救後仍不治，詳細肇事原因仍待深入調查釐清。

東華大學校長徐輝明說，陳姓同學是光電系學生，大學二年級，已通知學生家長，家長已經在趕往花蓮的路上，預計下午2點會到慈濟醫院，學校已經校安人員幫忙，提供一切必要的協助。

