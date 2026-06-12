東華大學、白益豪主任榮獲國家環境教育獎肯定

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花蓮縣環境教育成果再傳捷報！環境部十二日舉辦第十屆國家環境教育獎頒獎典禮，花蓮縣推薦參加全國決選的個人組白益豪主任及國立東華大學，在全國眾多參賽者中脫穎而出，分別獲得個人組特優以及學校組優等的殊榮（見圖），展現花蓮深耕環境教育與推動永續發展的卓越成果。

國家環境教育獎為我國環境教育領域最高榮譽獎項，主要在表揚長期投入環境教育推動、具創新成果及影響力之個人與團體。本屆花蓮縣推薦參賽單位表現亮眼，國立東華大學能源科技中心白益豪主任長期致力推動循環經濟、能源教育及淨零轉型環境教育，將光電與工程專業結合地方環境議題，研發廚餘、漂流木及農業剩餘資材等資源循環再利用，結合教學研究與地方實踐；國立東華大學則以永續發展為核心理念，整合跨領域教學與研究資源，將環境教育融入課程、校務治理及社會實踐，並透過大學社會責任（USR）計畫深入社區及原鄉，長期關注氣候變遷調適、森川里海保育、地方創生及韌性等議題，充分展現高等教育推動環境教育與永續發展的示範價值，深獲評審委員一致肯定。

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縣長徐榛蔚表示，環境教育是推動永續發展的重要基礎，也是培養全民環境素養的關鍵力量。縣府長期透過校園扎根、社區參與及跨域合作，持續推動環境教育工作。此次白益豪主任與國立東華大學榮獲國家環境教育獎肯定，不僅是個人與學校的榮耀，更彰顯花蓮在環境教育推動上的深厚實力與豐碩成果。

花蓮縣環境保護局長饒慶龍指出，未來將持續結合學校、民間團體及各界夥伴力量，深化環境教育推廣工作，鼓勵更多機關團體、學校及個人參與國家環境教育獎評選，透過典範學習及經驗分享，持續提升縣民環境素養與永續行動力，共同提升縣民環境素養，攜手打造兼具生態保育、環境友善與永續發展的幸福花蓮。