東華披上教育的披風成為災後孩子最溫暖的力量

國立東華大學師資培育中心將於明年暑假率領「史懷哲教育服務隊」，進駐光復國中、光復國小與附設幼兒園展開教育服務。今年以「東華教育超人」為象徵，寓意師培生如同超人般，披上教育的披風，勇敢肩負使命，在災後的校園裡用專業與真心陪伴孩子，發揮力量，帶來希望。

東華大學表示，這項計畫已獲得師培中心范熾文主任全力支持，並感謝光復國中黃建榮校長、光復國小黃彤芳校長的協力與信任。經過多次會談確認，服務內容已經定案，將以「社會情緒學習」為核心，結合課業輔導、品格教育、團隊活動與創意課程，協助學生在情緒調適、人際互動與學習動機上全面成長。

東華大學表示，SEL強調五大核心能力：自我覺察、自我管理、社會覺察、人際技巧與負責任的決策能力。這些能力不僅是災後復原的關鍵，更是教育部「幸福教育」政策的核心精神。

教育部近年推動SEL中長程計畫，期望將情緒教育融入校園文化，培養學生的情緒韌性與人際互動力，並促進師生、家長與社區的整體幸福感。

東華教育服務隊將以此理念為基礎，設計具同理心與反思性的課程，協助孩子表達情緒、建立安全感，並在團體中學習合作與支持。這不僅有助於學生心理復原，也為他們未來的學習與生活奠定穩固的基礎。

「教育超人」的隱喻，不是來自天外的英雄，而是願意在最需要的時刻挺身而出的教育服務者。正如「鏟子超人」在災區清淤付出汗水，東華教育超人則是在課堂中，用專業、陪伴和真誠，帶領孩子走過災後的困境，迎向嶄新的未來。

東華大學表示，誠摯邀請更多師培生加入，成為這群「教育超人」的一份子。當披風換成課本與教案，每一位服務者，都是守護孩子成長的無名英雄，東華師培，始終是東部學校最溫暖的支持。