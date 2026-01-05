東華男大生偕5同學出遊！過彎墜中橫10米深谷 吊起搶命中

花蓮中橫台8線179公里處，今天（5日）上午10點發生一位就讀東華大學的19歲陳姓男大生，跟同學騎車要去武嶺玩，途經該處時疑似過彎失控，車撞護欄後人當場噴飛，墜落10公尺、約3樓深的山谷，失去生命跡象送醫搶救。

事發現場。 （圖／民眾提供）

據了解，陳姓男大生就讀東華大學光電系二年級，今天上午8點從學校出發，要去合歡山武嶺玩，同行的還有5位同班同學，一共6輛機車排成一列出遊，全程都有保持安全距離，但在179公里東往西的過彎處，他卻不慎自撞護欄人墜谷，後來5位同學過彎後發現陳男的機車倒在路中間，連忙停車查看，看到陳男慘狀後趕緊打119。

事發現場。 （圖／民眾提供）

目前陳男還在慈濟醫院搶救，東華大學校長徐輝明說，目前已通知陳姓學生的家長，家長已經在趕來的路上，預計今天下午2點會到醫院，校方已派遣校安人員幫忙，提供一切必要的協助

事發現場。 （圖／民眾提供）

