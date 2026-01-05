東華男大生疑中橫轉彎失控！自撞護欄跌落山谷慘死

陳姓男大疑過彎失控，自撞路邊護欄後墜落10公尺深的山谷。（圖／翻攝畫面）





花蓮縣台8線中橫公路今日（5日）上午發生一起死亡車禍。一名就讀東華大學的陳姓男學生，與同學騎車前往武嶺途中，於179公里處疑似過彎失控自撞護欄，隨後墜落約10公尺深的邊坡。陳男經吊掛救起時已無生命跡象，送往慈濟醫院搶救後，於中午12時21分宣告不治。

清晨自校出發欲往武嶺 疑似過彎失控墜坡

根據初步調查，陳男與同學共6人相約，今日上午8時許從東華大學騎機車出發準備前往武嶺。

上午10時許，行經台8線179公里處時，陳男疑似在過彎時失控撞擊路邊護欄，導致人體翻落10公尺深的邊坡。由於隨行同學與陳男保持一段距離，發現事故時僅見機車橫躺於路中央，並未目擊撞擊過程。

警消動用吊掛器材救援 送醫搶救宣告不治

消防局獲報後出動吊掛器材車趕往現場，利用吊籃垂降至山谷邊坡將陳男救起，惟陳男當場已無呼吸心跳。傷者隨即由救護車送往慈濟醫院急救，經醫療團隊搶救後，仍於中午12時21分因傷重宣告死亡。

現場採證釐清肇因 校方提供家屬必要協助

警方目前已在現場完成採證，並將進一步釐清詳細的肇事原因。東華大學校方表示，陳男為光電系二年級學生，家屬已於下午抵達醫院。校方已指派校安人員陪同家長處理後續事宜，並提供一切必要的協助。

更多東森新聞報導

余家昶告別式 大女兒哽咽：大家都說你是英雄，但我希望你不是

刷完油漆竟關門窗！台中廠房氣爆奪4命 判決出爐

新／基隆男10樓墜下無心跳 送醫不治

