東華男大生相約武嶺出遊自撞墜落邊坡 緊急送醫仍不治
台8線中橫公路179公里5日上午驚傳死亡車禍事故。一名19歲，就讀於國立東華大學光電系的陳姓男大生，5日上午與5名同班同學相約騎車前往合歡山武嶺出遊，卻在行經該處時，因不明原因突然自撞邊坡護欄，造成男大生摔落邊坡10米處，當場無生命跡象，緊急送醫後仍不幸宣告不治。
據了解，19歲的陳姓男大生與5名同班學相約騎車前往武嶺，卻在上午10時許行經中橫公路179K處時，疑因過彎失控，整輛車失去控制自撞邊坡護欄，再因此跌落10米深的邊坡，強大撞擊力道造成機車零件四散一地，陳姓男大生更是當場無生命跡象。至於詳細事故原因仍有待進一步調查釐清。
