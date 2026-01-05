東華男大生騎機車前往合歡山 疑過彎失控摔落山谷不治
東華大學陳姓男學生與同學今天（5日）要到合歡山玩，一行6人騎機車經中橫公路，陳男疑似過彎失控自撞護欄摔落邊坡，警消垂降10公尺深山谷救援，發現已無生命跡象，送醫不治，肇因待警方調查。
警方初步調查，陳姓男子騎著普通重型機車沿中橫公路台8線東往西行駛，上午10時許行經179公里彎道時，疑似過彎失控自撞路邊護欄後，人摔落到邊坡下約10公尺深山谷，機車則橫躺在道路中央，零件散落一地，後方其他機車過彎後只看到機車橫躺路中，沒有看到事故發生過程。
消防人員獲報後，出動吊掛器材車，將陳姓男子從山谷邊坡吊掛上路面，陳男被救起時已無生命跡象，送花蓮慈濟醫院急救後，仍因傷重不治。
東華大學校長徐輝明告訴中央社記者，上周學校已考完期末考，這周開始彈性上課。校方聽到車禍消息感到很難過，已通知學生家長，家長預計下午到花蓮，已安排校安人員幫忙，提供必要協助。
