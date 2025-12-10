東華綠電團隊攜手豐山實踐高齡共學與社區照護

東華大學社會責任行動中心與不彎腰農場，帶領長者體驗高經濟蔬菜的種植與採收。(東華大學提供)

在「合作社及社區公開募集設置再生能源公民電廠推廣宣導階段示範獎勵計畫」的支持下，有限責任花蓮縣綠電學習社區合作社辦理一場結合永續農業、在地照護與環境友善共學的公益行動，攜手國立東華大學社會責任行動中心與不彎腰農場，深耕壽豐鄉豐山社區。

東華大學表示，活動現場結合「有機低碳種植理念」、「農業剩餘資材循環再利用」與「光復鄉災後淤泥的轉化再生」等主題進行分享，並導入酵素農法實例，帶領長者體驗水果小黃瓜、芥末菜等高 經濟作物的種植與採收。

東華大學指出，此次最具亮點的環節則為「大地餐桌」共學共餐活動，以當地農產入饌，傳遞綠能餐飲、社會共好與循環永續的價值觀，並搭配主廚說菜設計，使參與居民在視覺、味覺與敘事之間同步理解食物來源、人與土地的關係，讓「從產地到餐桌」不再只是概念，而是一場可以被看見、觸摸、品嚐的具體實踐，這也間接對未來豐山觀光與農產價值提升都具有直接效益。

東華大學社會責任行動中心白益豪教授表示，此次活動特別感謝經濟部能源署、財團法人國家實驗研究院臺灣淨零科技方案推動小組、東華大學、豐山社區發展協會及小雨蛙有機生態農場等單位支持。

白益豪表示，我們期待這樣有意義的公益善舉與社區共學，每一年都能持續下去，讓偏鄉社區的長青力量不只被看見，更能與綠色未來同行，一起邁向低碳永續的新生活模式，並透過結合再生能源倡議與在地照護行動，綠電合作社正以實際行動擘劃出一條具有韌性、共融與共享的社區永續之路。