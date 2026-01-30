東華醫院急診室傳暴力 為醉漢止血2護理師遭毆

東華醫院張院長（中）強調定會守護醫護人員安全。（東華醫院提供）





竹山東華醫院急診室30日上午傳出醫療暴力事件，蕭姓男子因喝醉撞傷額頭血流不止，由救護車送往竹山東華醫院就診，未料急診室2名護理師要幫蕭男止血時，卻遭到情緒失控的蕭姓男子揮拳攻擊，院方隨即報警，但蕭男在員警到場後仍拒絕配合，甚至攻擊員警，最後被警方壓制在地，依妨害公務罪嫌送辦，醫院方面也已提告醫療暴力及傷害罪，強調針對醫療暴力零容忍。

男子藉酒力在急診室涉嫌攻擊護理師。（東華醫院提供）

東華醫院30日上午7點50分，50歲蕭姓男子由消防局救護車送往醫院就診，左額頭血流不止，檢傷發現有3×1公分撕裂傷，深度約0.5公分且持續流血，醫師指示需要縫合，粘姓、鍾姓專科護理師和曾姓護理師連忙要為蕭男止血。

男子拒絕配合被警方壓制送派出所究辦。（東華醫院提供）

未料渾身酒氣的蕭男，竟口出三字經、五字經辱罵在場醫護人員，護理人員仍舊持續想為蕭男止血，但蕭男一路辱罵，還拉扯醫療器材，醫護人員制止時，蕭男竟突然揮拳擊中粘姓專師頭部、下巴，造成粘姓護理師頭暈目眩，曾姓護理師則是左手肘被抓挫傷，警方獲報後到急診室處理。

詎料蕭男眼見員警到場仍不願配合，持續拳打腳踢，護理人員好不容易幫蕭男打了破傷風針，雖予約束也無法靠近，蕭男拒絕治療，最後醫護人員解開約束，讓蕭男自行離院，但員警陪同蕭男到門口時，蕭男卻出手想攻擊員警，導致2名員警也輕微受傷，警方隨即將男子壓制在醫院門口，並帶返派出所偵辦。

竹山東華醫院院長張國翊說，醫療暴力零容忍，一定會守護醫護人員的安全，因此院方第一時間就通報警方，受傷同仁也已驗傷提告，院方嚴厲譴責醫療暴力，除頒發慰問金慰問受傷同仁，也會協助相關法律程序，維護醫護人員安全的工作環境和尊嚴。



