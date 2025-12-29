東華醫院推動健康台灣 為偏鄉醫療添薪柴

▲東華醫院結合衛生所、護理之家、長照機構，共推健康台灣計畫。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／南投 報導】長期扮演社區、偏鄉醫療守門人角色的竹山東華醫院，近日獲衛福部「健康台灣深耕計畫」補助，未來5年將推動智慧醫療等計畫，幫助醫護減壓、提升病人照護品質，上午該院更與30間護理之家、長照機構、衛生所締約，要透過AI協作整合彼此量能，讓偏鄉醫療再升級！

東華醫院院長張國翊指出，偏鄉較難吸引醫護人力，加上高齡人口快速增長及民眾多病共照需求的增加，急性醫療、慢性病管理與長照、跨單位醫療合作的整合壓力倍增，急需引進智慧醫療解決困境。

張國翊說，智慧醫療主軸是建立醫護友善職場，透過科技推動在地基層醫療進化，例如AI排班、交班、預診、書寫病歷等方式，減輕醫護人員壓力，把節省的時間，給予病人更貼心的照顧品質，畢竟科技無法取代醫護的熱血溫度。

上午簽約儀式，東華醫院不只結合惠來醫療體系宏仁醫院、常春醫院及南投縣、雲林縣的長照機構、護理之家，也整合區域醫療資源，包括竹山在地益民診所、陳重光耳鼻喉科診所及縣內竹山鎮、鹿谷鄉、集集鎮、水里鄉、國姓鄉、中寮鄉六地衛生所，一起為推動健康台灣、偏鄉醫療努力。

計畫主持人、東華醫院行政副院長陳家鈞指出，台灣邁入超高齡社會，健保財務壓力負荷沉重，透過推動智慧醫療與預防醫學，建構在地老化、健康老化，才是節省健保資源的核心，未來透過強化社區互動、醫療資源共享，為偏鄉民眾帶來更優質醫療服務。