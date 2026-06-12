東華附小第77屆畢業典禮 師長獻唱祝福畢業生勇敢追夢

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記者范振和∕花蓮報導

東華附小第77屆畢業典禮以「靈蛇化龍．奔馬騰空」為主題，為這一屆多為屬蛇或屬馬的畢業生祝福，企盼都能如靈蛇化龍般突破自我、自在蛻變，也如奔馳駿馬般騰躍長空，昂首邁向人生新的旅程。

▲東華附小校長張慧娟勉勵畢業生，要帶著夢想走向更寬廣的未來。（圖／東華附小提供，下同）

東華附小140名、幼兒園24名畢業生接受貴賓、師長的深深祝福。畢業典禮開始前，學校特別播放畢業美展影片，以及畢業系列活動「我的少年禮」花絮影片，讓大家一起回顧六年來成長的點滴，看見孩子們在學習、探索與挑戰中逐步累積的成果與蛻變。

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▲東華附小幼兒園小朋友舞蹈表演─再見，活潑可愛。

典禮中，除了畢業生上台領取畢業證書外，也安排所有畢業生共同參與打破 班級界線的舞台演出，依據學生專長與意願分組，在六年級導師及科任老師的指導下共同完成，為小學生涯留下珍貴而難忘的回憶。

▲校長張慧娟頒發畢業證書給每一位畢業生。

本屆典禮表演節目豐富多元，幼兒園帶來「再見」舞蹈表演，象徵即將從幼兒園畢業，正式邁向小學新生活。小學部體育表演「七七砌夢疊榮耀」結合疊羅漢、合球、足球、排球及游泳等元素，展現團隊合作、穩定專注與運動精神，四層疊羅漢更將氣氛推向最高潮。

▲東華附小體育組表演─七七砌夢疊榮耀，四層疊羅漢更將氣氛推向最高潮。

「附小・啟航」的舞蹈節奏活潑，帶動全場喜悅氛圍；國樂演奏〈明天會更好〉與西樂帶來〈做自己的光〉，則展現學生在音樂學習中的用心與自信。

▲東華附小畢業生與校長張慧娟（中）及導師領取畢業證書快樂合影。

包括模範生、縣長獎、議長獎、市長獎、市代會主席獎、校長獎、家長會長獎，以及聯合社合作教育獎、花蓮縣教育會合群尊師獎、救國團熱心服務獎、玄光通獎學金、幼兒園領域獎、好兒童太陽獎章、特殊才藝獎與自治市服務獎等，讓獲獎者形喜於色，諸多獎項肯定學生在品格、學習、服務、才藝與多元表現上的努力。

▲東華附小畢業典禮，精彩的謝幕舞蹈表演「附小‧啟航」。

校長張慧娟勉勵畢業生，表示在東華附小的學習背包裡，已裝進許多珍貴能力，包括自主力、觀察力、計畫力、省思力、合作力與實踐力，這些力量將陪伴他們走向下一段更寬廣的路。她期許孩子們，未來能繼續帶著好奇探索世界，帶著勇氣迎向挑戰，帶著善意溫暖他人，也帶著夢想走向更寬廣的未來。特別感謝老師們一路的教導與陪伴，也感謝家長們溫柔而堅定的支持。她祝福畢業生：「畢業不是結束，而是另一段旅程的開始。無論你們走到哪裡，東華附小永遠以你們為榮，也永遠是你們溫暖的家。」

▲東華附小縣長獎得主接受校長張慧娟（左）及縣府北區服務中心副主任張治華（右）深深祝福。

本屆畢業典禮還有一大亮點，就是由六年級導師及校內師長共同拍攝的畢業祝福影片。影片中，老師們拋開平日嚴肅形象，以幽默逗趣的橋段，呈現畢業班導師歷經重重困難，最後終於為學生搶回畢業證書、讓孩子們順利畢業的故事，讓全場笑聲不斷，也感受到師長對孩子們滿滿的愛與祝福。

▲東華附小畢典音樂表演～「做自己的光」，旋律優美又深具意義。

另，六年級畢業班導師更組成「一日樂團」，演唱〈永遠不回頭〉，充滿熱血與活力的演出，引爆熱情氣氛。最後，全體教師一同登台獻唱〈通往未來的客機〉，將滿滿的祝福送給所有畢業生。典禮尾聲，畢業生唱出畢業歌〈做自己的光〉，以歌聲訴說活出真實自我的可貴。

▲東華附小幼兒園畢業生唱畢業歌時的可愛模樣，吸睛之至。

這場溫馨感人的畢典，與會人士包括傅崐萁立委辦公室主任邱惠敏、花蓮縣政府北區服務中心副主任張治華副主任、花蓮縣議會祕書劉宋彬、縣議員魏嘉賢、楊華美議員辦公室主任簡子涵、花蓮市公所祕書蔣孝民、市代會副主席黃達祥、代表田珍綺、東華大學主任范熾文、縣政府教育處候用校長張巧齡、美崙國中羅崇禧、海星國中陳海鵬、慈大附中廖逸貞、鑄強國小孫東志等校長、花崗國中主任高綠靜，以及東華附小退休校長鮑明鈞、家長會長劉冠麟、副會長鄭雯沁、林佳輝、王正宇、常委林群傑、王俊傑、退休老師楊智仁等多人，紛紛到場見證孩子們邁向新旅程成長的喜悅。